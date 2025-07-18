Usta oyuncu Mehmet Ali Tuncer son yolcuğuna uğurlandı! Kalp krizine yenik düşmüştü

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Usta oyuncu Mehmet Ali Tuncer son yolcuğuna uğurlandı! Kalp krizine yenik düşmüştü

"Deli Yürek", "Böyle mi Olacaktı", "Çarli İş Başında" gibi birbirinden başarılı projelerde yer alan Mehmet Ali Tuncer, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti. 57 yaşında hayatını kaybeden Tuncer, Akbaba Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Tiyatro ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Mehmet Ali Tuncer, geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında yaşamını yitirdi.

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SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Usta oyuncunun vefat haberi sanat camiasında ve sevenleri arasında derin bir üzüntüye neden oldu. Bugün düzenlenen cenaze töreninde ise duygusal anlar yaşandı.

Sevenlerinin, dostlarının ve meslektaşlarının katıldığı cenaze töreni, Beykoz Paşabahçe Merkez Camii'nde öğle namazının ardından gerçekleşti.

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TOPRAĞA VERİLDİ

Sanatçının naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Akbaba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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