Usta oyuncu Mehmet Ali Tuncer son yolcuğuna uğurlandı! Kalp krizine yenik düşmüştü

Tiyatro ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Mehmet Ali Tuncer, geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında yaşamını yitirdi.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Usta oyuncunun vefat haberi sanat camiasında ve sevenleri arasında derin bir üzüntüye neden oldu. Bugün düzenlenen cenaze töreninde ise duygusal anlar yaşandı.

Sevenlerinin, dostlarının ve meslektaşlarının katıldığı cenaze töreni, Beykoz Paşabahçe Merkez Camii'nde öğle namazının ardından gerçekleşti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Sanatçının naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Akbaba Mezarlığı'nda toprağa verildi.