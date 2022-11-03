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Usta oyuncu Rıza Akın'a veda. Japon eşi gözyaşlarına boğuldu

Beyin kanaması geçirdikten sonra hayatını kaybeden aktör ve yazar Rıza Akın için bugün Atlas Sineması’nda tören düzenlendi. Başta Japon eşi Miho Shimotashiro olmak üzere sevenleri Akın'a gözyaşlarıyla veda etti. 65 yaşında vefat eden ünlü oyuncunun cenazesi yarın Adana’da defnedilecek.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 14:49
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Usta oyuncu Rıza Akın'a Japon eşinden duygusal veda

Usta oyuncu Rıza Akın'a veda. Japon eşi gözyaşlarına boğuldu
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Beyin kanaması geçirdikten sonra 65 yaşında hayatını kaybeden aktör, yazar ve gazeteci Rıza Akın için bugün Atlas Sineması’nda veda töreni yapıldı. 

Başta Japon Miho Shimotashiro olmak üzere sevenleri Akın'a gözyaşlarıyla veda etti. Törende gözyaşlarını tutamayan Miho Shimotashiro, "Rıza’nın eşi olarak şunu söylemek istiyorum. Bana ‘Bundan sonra hayatında asla yalnız hissetme çünkü yanında Rıza Akın var’ dedi." ifadelerini kullandı.

"KEŞKE BİR FORMÜL OLSA DA HEP BERABER GİTSEK"

Rıza Akın'ın yakın arkadaşı Menderes Samancılar ise şöyle konuştu:

40 yıllık dostum. Rıza ile güzel günlerimiz geçti. Ölümden de konuşurduk ara ara; hayatta en zoru insanın arkadaşlarını göndermesi. Keşke bir formül olsa da hep beraber gitsek! Acı çekmeye gelmişiz sürekli arkadaşlarımızı gönderiyoruz, arkadaşları göndermek kadar kötü bir şey yok. Arkadaşları yolca etmek bitmiyor, hele Rıza gibi…

65 yaşında vefat eden ünlü oyuncunun cenazesi yarın Adana’da defnedilecek.

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