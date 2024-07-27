Usta oyuncu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti
Düzenleme: Cemile Balcı

Sinema ve dizi oyuncusu 74 yaşındaki Salahsun Hekimoğlu yaşamını yitirdi.

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Usta oyuncu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti 1

Usta ve ünlü sanatçı Salahsun Hekimoğlu, 74 yaşında hayatını kaybetti.

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Usta oyuncu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti 2

Ünlü dizi, sinemalarda yer alan ve seslendirme sanatçısı olan Salahsun Hekimoğlu’nun acı haberini Oyuncular Sendikası duyurdu.

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Usta oyuncu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti 3

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Değerli üyemiz Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

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Usta oyuncu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti 4

SALAHSUN HEKİMOĞLU KİMDİR?

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Usta oyuncu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti 5

1950 yılında doğan ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Hekimoğlu ilk olarak 1988’de televizyon dünyasına girdi.

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Usta oyuncu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti 6

Hekimoğlu 1988’den beri film ve dizilere seslendirmeler yaptı.

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Usta oyuncu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti 7

Oyunculuğa ise Hekimoğlu 2003 yılında "Hayat Bilgisi" dizisinde rol alarak başladı.

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Usta oyuncu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti 8

Oyuncu Hekimoğlu, "Payitaht Abdülhamid", "Diriliş: Ertuğrul", "Kurtlar Vadisi", "Arka Sokaklar ve "Kavak Yelleri" gibi birçok başarılı projede yer aldı.

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Usta oyuncu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti 9
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Usta oyuncu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti 10
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Usta oyuncu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti 11
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Usta oyuncu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti 12
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Usta oyuncu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti 13
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