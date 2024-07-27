Usta oyuncu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti

Usta ve ünlü sanatçı Salahsun Hekimoğlu, 74 yaşında hayatını kaybetti.
Ünlü dizi, sinemalarda yer alan ve seslendirme sanatçısı olan Salahsun Hekimoğlu’nun acı haberini Oyuncular Sendikası duyurdu.
Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Değerli üyemiz Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.
SALAHSUN HEKİMOĞLU KİMDİR?
1950 yılında doğan ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Hekimoğlu ilk olarak 1988’de televizyon dünyasına girdi.
Hekimoğlu 1988’den beri film ve dizilere seslendirmeler yaptı.
Oyunculuğa ise Hekimoğlu 2003 yılında "Hayat Bilgisi" dizisinde rol alarak başladı.
Oyuncu Hekimoğlu, "Payitaht Abdülhamid", "Diriliş: Ertuğrul", "Kurtlar Vadisi", "Arka Sokaklar ve "Kavak Yelleri" gibi birçok başarılı projede yer aldı.