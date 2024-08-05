Usta oyuncu Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Usta oyuncu Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema oyuncusu Sema Çeyrekbaşı 73 yaşında yaşamını yitirdi.

Oyuncu ve Devlet Tiyatroları sanatçısı Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti. Temmuz ayında beyne pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alınan Çeyrekbaşı 73 yaşında öldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çeyrekbaşı'nın hayatını kaybettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Sanat dünyamızın kıymetli bir ismini daha yitirmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Devlet Tiyatrolarımızın emektar sanatçısı Sema Çeyrekbaşı'na Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." denildi.

Oyuncular Sendikası da acı haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Sendika “Değerli meslektaşımız Sema Çeyrekbaşı hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" şeklinde bir açıklamasını yaptı.

Çeyrebakşı son olarak "Sandık Kokusu" dizisinde rol almıştı.

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