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Tomris Çetinel'in evlat acısı! Kızı Elif Alara hayatını kaybetti

Geçen sene eşi Nusret Çetinel'i kaybeden ünlü oyuncu Tomris Çetinel, şimdi de evlat acısı yaşadı. Çetilen'in beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kızı Elif Alara Çetinel, hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 15:42
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Usta oyuncu Tomris Çetinel'in kızı Elif Alara hayatını kaybetti

Tomris Çetinel'in evlat acısı! Kızı Elif Alara hayatını kaybetti
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Devlet Tiyatrosu oyuncularından Tomris Çetinel (68) ile 2021 yılında 69 yaşındayken hayatını kaybeden usta oyuncu Nusret Çetinel'in kızları Elif Alara Çetinel, geçen hafta beyin kanaması geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Oyuncu Melek Baykal, bugün yaptığı bir paylaşımda 40 yaşındaki Elif Alara'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

"HUZUR İÇİNDE UYU GÜZEL KIZIM"

Acı haberi Instagram hesabından anne-kızın bir fotoğrafını paylaşarak açıklayan Baykal, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

"Allah'ım bu nasıl bir acıdır? Sevgili arkadaşımız, Tomris'imiz biricik evladı Elif Alara’yı kaybetti. Üzüntüm sonsuz, ne yazacağımı bilemiyorum. Rabbim Tomris'imize ve sevgili kardeşi Şirin’e dayanma gücü versin, sabır versin. Başka da bir şey diyemiyorum. Huzur içinde uyu güzel kızım... Mekanın cennet olsun.”

"SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM BABAM"

Elif Alara Çetinel, Twitter hesabında son mesajını 20 Ağustos'ta paylaşmış ve babasına olan özlemini dile getirmişti...

"1 yıl oldu...
Eski kaşar almıştım o gün sana,ama başka ne aldım hatırlamıyorum...
Bir de gitme dediğini hatırlıyorum... Ve hakkını helal et dediğini...
Evladın babaya ne hakkı olur ki demiştim...
Ne zaman yetim kaldım bilmiyorum...
Ama...
yine de seni çok özlüyorum babam..."


 

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Bozok'lu
4.11.2022 16:05
Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın  
 
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