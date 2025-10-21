Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü oyuncu Govardhan Asrani, hastalığının ardından pazartesi günü Mumbai'de hayatını kaybetti.

Vefat haberini doğrulayan menajer Babu Bhai Thiba, ANI'ye yaptığı açıklamada, "Asrani bugün saat 15:00'te Juhu'daki Arogya Nidhi Hastanesi'nde vefat etti" dedi.

“ÖLÜMÜ HEM HİNT SİNEMASI İÇİN TELAFİSİ İMKANSIZ BİR KAYIP”

Govardhan Asrani’nin ailesinin, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili, herkesin yüzünü güldüren Asrani ji artık aramızda değil. Onun ölümü hem Hint sineması hem de kalplerimiz için telafisi imkansız bir kayıp. Performanslarıyla bıraktığı silinmez iz sonsuza dek sürecek. Tanrı ruhuna huzur versin. Om Shanti" ifadelerini kullandı.

Asrani, 'Sholay', 'Mere Apne', 'Bawarchi', 'Abhimaan' ve 'Chupke Chupke' gibi filmlerde çok yönlü karakterleri canlandırdı.

GOVARDHAN ASRANİ KİMDİR?

1 Ocak 1941'de, o zamanlar Britanya Hindistanı'nın kuzeybatısındaki Rajasthan eyaletinin Jaipur şehrinde doğan Asrani, orta sınıf bir Sindhi ailesinde büyüdü. Öğrencilik yıllarında Jaipur'daki All India Radyosu'nda seslendirme sanatçısı olarak çalıştı ve ardından 1962'de oyunculuk yapmak için Mumbai'ye taşındı.

Pune'deki Hindistan Film ve Televizyon Enstitüsü'nde (FTII) resmi eğitimini aldı ve 1966'da mezun oldu. Ertesi yıl 1967 yapımı Hare Kaanch Ki Churiyan filmiyle Hint sinemasına adım attı.

Asrani kariyerine hem ciddi hem de yardımcı rollerle başladı, ancak asıl yeteneğini komedide ve küçük ama unutulmaz karakter rollerinde buldu.

Daha önceki rolleri arasında Satyakam (1969) ve Mere Apne (1971) vardı, ancak onu 1970'ler ve 1980'lerde Hint sinemasının vazgeçilmezi haline getiren şey, komedi zamanlamasıydı.

Hrishikesh Mukherjee ve Gulzar gibi ünlü yönetmenlerin rehberliğinde 1970'lerin klasikleri arasında yer alan Mukherjee'nin Abhimaan (1973) ve Chupke Chupke ( 1975) filmlerinden Gulzar'ın Koshish (1972) ve Parichay (1972) filmlerine kadar birçok filmde rol aldı. Bu roller, mizahı ölçülülükle harmanlama yeteneğini ortaya koydu ve onu Hint sinemasının en güvenilir yardımcı oyuncularından biri haline getirdi.