Hollywood’un usta oyuncusu otelci oluyor

Dünya çapında tanınan Amerikalı oyuncu Willem Dafoe, yeni film projesiyle Avrupa sinemasında sürpriz bir rol üstlendi. “Der Souffleur” adlı Avusturya yapımı kara mizah türündeki filmde başrolü üstlenen Dafoe, Viyana’nın göbeğinde, Intercontinental Otel’de geçen hikayede otel müdürü Lucius karakterine hayat veriyor. Ünlü oyuncunun bu gizli çekim için Ekim 2024’te sessiz sedasız Viyana’da bulunduğu öğrenildi.

YAŞLI BİR OTEL, YIKILMAK ÜZERE BİR HAYAT

Dafoe, filmde yıllanmış bir lüks otelin müdürü olan Lucius karakterini canlandırıyor. Lucius, hem yaşının getirdiği sağlık problemleriyle hem de hayatını adadığı otelin elden gitmesiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Arjantinli bir yatırımcının bu klasik yapıyı satın alarak yıkıp yerine modern bir otel inşa etme planları, karakterin hayatında bir dönüm noktası yaratıyor. Ancak Lucius pes etmiyor; intikam planları yapmaya başlıyor.

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LÜKSÜN ARDINDAKİ ÇÜRÜMÜŞLÜK

Filmin hikâyesi ilerledikçe otelin ihtişamlı cephesi kadar Lucius’un ruh hali de parçalanmaya başlıyor. Boruların tıkanması, saatlerin durması ve mutfaktaki suflenin çökmesi gibi küçük görünen aksilikler, karakterin zihninde büyük bir komplonun parçalarına dönüşüyor. Gerçeklik ile hayal arasındaki çizgi silinirken, izleyici kara mizah, paranoya ve duygusal çöküş arasında gidip gelen sarsıcı bir hikâyeye tanık oluyor.

ULUSLARARASI EKİP, VİYANA’NIN KALBİNDE

Filmin yönetmenliğini Arjantinli Gastón Solnicki üstleniyor. Solnicki, daha önce de sanatsal anlatımı güçlü yapımlarla adından söz ettirmişti. Yapımcılığını ise Gabriele Kranzelbinder ve Paolo Calamita yürütüyor. Bu ikili, daha önce “Museum Hours” adlı filmle sanat çevrelerinde büyük beğeni toplamıştı. “Der Souffleur”ün çekimleri Ekim 2024’te başladı ve filmin 2025 yazında tamamlanması planlanıyor.

SÜRPRİZ BİR İSİM: STEPHANİE ARGERİCH

Filmde Willem Dafoe’ye eşlik eden bir diğer önemli isim ise Stephanie Argerich. Dünya çapında tanınan piyanist Martha Argerich’in kızı olan Stephanie Argerich’in canlandırdığı karakter şimdilik gizli tutuluyor. Ancak ismi bile, filmde sanatsal derinlik ve duygusal çeşitlilik olacağına işaret ediyor. Bu gizemli yan karakterin Lucius’un hikâyesinde nasıl bir yer edineceği büyük merak konusu.

SANATSAL BAŞARIYA GİDEN YOL

“Der Souffleur”, sadece başrol oyuncusuyla değil, mekan seçimiyle de dikkat çekiyor. Çekimlerin büyük bölümü, Viyana’nın simge yapılarından biri olan Intercontinental Hotel’in içinde yapıldı. Bu gerçek mekân seçimi, filme hem otantik bir atmosfer hem de güçlü bir Avusturya estetiği kazandırıyor. Lucius’un zihinsel çözülmesiyle paralel ilerleyen otelin çöküşü, hem mimari hem duygusal olarak izleyiciyi içine çekiyor.

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ULUSLARARASI ARTHOUSE BAŞARISI BEKLENİYOR

Kara mizah ile dram arasında gidip gelen “Der Souffleur”, sanat sineması çevrelerinde şimdiden büyük beklenti yaratmış durumda. Willem Dafoe’nun ustalıklı oyunculuğu, Avusturya'nın kültürel atmosferi ve Solnicki’nin deneysel anlatım tarzı bir araya gelince ortaya çıkacak işin sadece Avrupa’da değil, Amerika’daki arthouse salonlarında da ses getirmesi bekleniyor.

Film tamamlandığında, başta Cannes olmak üzere çeşitli prestijli festivallerde gösterime girmesi planlanıyor. Gözler şimdi, 2025 yazında vizyona girecek bu sıra dışı yapımda. Willem Dafoe’nun hayat verdiği Lucius’un, hem otelini hem de ruhunu kurtarma mücadelesi, sinemaseverler için unutulmaz bir deneyime dönüşebilir.