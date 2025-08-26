Usta şair Can Yücel’e yakışır bir özel sayı

Son yıllardaki özel sayılarıyla büyük takdir toplayan Berfin Bahar Dergisi Ağustos sayısını usta şair Can Yücel’e ayırdı. Kapak fotoğrafı İsmet Arslan imzası taşıyan Can Yücel Özel Sayısı’nda birbirinden usta kalemlerin makalelerine yer verildi.

İşte bu özel sayıda yer alan kalemler ve yazıları:

*Cazim Gürbüz / Alayda, kalayda, lehimde usta ozan: Can Yücel

*Bedriye Korkankorkmaz / Şiirin ve devrimin Che Guevara’sı Şair/yazar/çevirmen: Can Yücel

*Halit Payza / Tersine akan nehir, yerküreden gökyüzüne çakan şimşek Can Yücel

*Öner Yağcı / Can Yücel’in düz yazıları

*Can Çınar / Can Yücel “Her Boydan”ı Türkçe söylerken...

*Sencer Başat / Her gece on bir buçuğa doğru haklı olduğunu anlayan şair Can Yücel ve Ankara

*Dildaş / Can Yücel’in ağzına biber sürmek

*Özcan Buze / Sincan’da gafil gezen şaşkın

*Tahsin Şimşek / Tarihin anılar durağı Paris

*Nihat Taydaş / Hiroşima’da öleli...

*Mustafa Pala / Bergman sinemasında “kötülük problemi”

*Havva Ağral / Kapana kısılmanın filmini yapmak

*Köksal Çiftçi / Karikatürcülerin “similar/benzer” ile sınavı

