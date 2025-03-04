Usta sanatçı Edip Akbayram'a veda! Türküler yetim kaldı

Usta sanatçı Edip Akbayram için Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenleniyor.

Dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla milyonların yüreğinde taht kuran, Edip Akbayram son yolculuğuna uğurlanıyor.

54 yıllık sanat hayatına çok sayıda ödül, albüm sığdıran usta sanatçı Edip Akbayram için Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenleniyor.

75 yaşındaki sanatçı, 52 gün süren tedavinin ardından çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Edip Akbayram bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenecek törenin ardından Teşvikiye Camii’ndeki öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından usta sanatçının cenazesi Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

DOSTLARINDAN VEDA

Anadolu’nun sesi, müziğin büyük ustası, sanat dünyasının ‘Edip Abi’si Edip Akbayram’ın vefatı Türkiye’yi yasa boğdu. Sosyal medyada veda mesajları peş peşe paylaşıldı.

Türkan Şoray: Besteleriyle ve çok sevilen şarkılarıyla hiç unutulmayacak.

Hülya Koçyiğit: Eşsiz sesi ve unutulmaz yorumlarıyla kalplerimizde yer edindi.

Erol Evgin: 52 yıllık arkadaşım ve dostumdu. Çok büyük bir ses ve kocaman bir yürekti. Çok çok üzgünüm.

Zülfü Livaneli: Sevgili kardeşim, büyük sanatçı Edip Akbayram veda etti. Çok üzgünüm.

İbrahim Tatlıses: Mekânın cennet olsun büyük usta.

Garo Mafyan: Kalbimizdeki yerin hep başka olacak.

Cahit Berkay: Işıklar içinde uyu canım kardeşim.

Nükhet Duru: Ciğerimiz yandı.

Tarkan: Yüreğinden kopup gelen o güzel sesi, içten ve mütevazı kişiliği ile hep hatırlanacak ve gönüllerde yaşamaya devam edecek.

Yavuz Bingöl: Bu büyük sanatçıyla tanışma, komşuluk, arkadaşlık yapma şerefine ulaştım. Çok önemli bir sanatçıyı kaybettik.

Mahsun Kırmızıgül: O, erdemin, adamlığın, mütevazılığın, halkına duyduğu sonsuz sevginin simgesiydi.

Gökhan Kırdar: Yokluğunda soldu gönlüm. Ruhun şad olsun. Aşkla.

Sıla: Kıymetli abim, büyük usta. Çok özleyeceğiz.

Belkıs Akkale: Can kardeşim mekânın cennet olsun, senin için ne yazılsa az.

Ahmet Selçuk İlkan: Bir efsane daha sonsuzluğa göçtü. Acımız çok derin.

Suavi: Uğurlar olsun karakteri sağlam, başı dik, yüreği temiz yol arkadaşım.

Melike Demirağ: Gençlik arkadaşım, onurlu yoldaşım hoşçakal dedi hepimize.

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

"Aldırma Gönül", "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", “Bekle Bizi İstanbul” gibi dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla tanınan; Türk müziğinin usta sanatçısı Edip Akbayram, 1950 yılında Gaziantep’te dünyaya geldi.

Daha 9 aylıkken çocuk felcine yakalanan Akbayram’ın müziğe ilgisi de çocuk yaşlarda başladı. İlk plağı “Kendim Ettim, Kendim Buldum”u çıkardı.

1968’de hayallerinin peşinden İstanbul’a gitti. 3 yıl sonra girdiği Altın Mikrofon yarışmasında Aşık Veysel’in şiirinden esinlenerek besteledği “Kükredi Çimenler”le birinci oldu. Ardından “Aldırma Gönül”, “Garip”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi şarkılarla büyük satış rakamları elde etti. 80’li yıllarda TRT’ye çıkması yasaklandı. Ancak 90’larda yeni bir çıkış yaptı ve "Türküler Yanmaz" albümüyle toplumsal sorunlara dikkat çekti.

Usta sanatçı, 20’den fazla albüm, 15’ten fazla 45’likle unutulmaz şarkılara imza attı. Altın plak ödüllü sanatçı, 50 yılı aşan kariyerinde 250’den fazla ödül kazandı.

Öte yandan Edip Akbayram, 1979 yılında Ayten Akbayram ile evlendi. Çiftin Türkü Akbayram ve Ozan Akbayram adında iki çocuğu bulunuyor.