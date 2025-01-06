Usta sanatçı Ferdi Tayfur’un son günlerini geçirdiği ev görüntülendi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Usta sanatçı Ferdi Tayfur’un son günlerini geçirdiği ev görüntülendi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un ölmeden önce son günlerini geçirdiği Marmaris’teki evi görüntülendi. Tayfur’un deniz kenarındaki evi sessizliğe büründü.

Marmaris Adaköy'de deniz kenarındaki evinde yeğenleri ve ablası ile birlikte son günlerini geçiren Ferdi Tayfur, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Muğla'da tedavisine devam edilen Tayfur sonrasında ambulans uçakla Medical Park Antalya Hastanesi'ne sevk edilmişti. Burada tedavisine devam edilen Tayfur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

MARMARİS'TEKİ EVİ GÖRÜNTÜLENDİ

Şarkıları, oynadığı filmler ile milyonların gönlünde taht kuran ünlü sanatçının son günlerini geçirdiği Marmaris Adaköy'de denize sıfır evi ise görüntülendi.

15 Aralık'ta bu evde rahatsızlanan Tayfur, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Antalya'ya sevkinin ardından tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman ünlü sanatçının son günlerini geçirdiği ve sessizliğe bürünen evde ablası ve yeğenleri ile birlikte kaldığı, zaman zaman tekne ile denizde gezintiye çıktığı biliniyordu.

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