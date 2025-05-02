Usta sanatçı hayatını kaybetti. Türk Halk Müziği'nin önemli ismiydi

Türk halk müziğinin öncü isimlerinden, usta bağlama sanatçısı Yavuz Top, yaşamını yitirdi. 1950 yılında Erzincan’ın Tercan ilçesinde doğan sanatçı, bir süredir kalp rahatsızlığı sebebiyle Kartal Devlet Hastanesi’nde tedavi altındaydı. Yavuz Top’un cenaze bilgileri ailesi tarafından paylaşılacak.

Yavuz Top, yedi yaşında bağlama çalmaya başladı. İlk derslerini halk ozanı Aşık Daimi’den aldı. 1967 yılında TRT’nin açtığı sınavı kazanarak İstanbul Radyosu’nda bağlama sanatçısı olarak göreve başladı.

1970’li yıllarda kurduğu halk müziği orkestrası ile Türkiye’de ilk kez çoksesli halk müziği denemelerine imza atan Top, bu alanda öncü çalışmalara imza attı. Halk müziğinde önemli boşlukları doldurmak adına Mahmut Ragıp Gazimihal’in çizgisinden ilhamla bas bağlama ve yaylı kopuz gibi unutulmuş enstrümanları yeniden gündeme getirdi.

1976 yılından itibaren konservatuvarda bağlama öğretmenliği yapan Yavuz Top, daha sonra görevinden ayrılarak kendi müzik okulunu kurdu ve çok sayıda genç sanatçının yetişmesine öncülük etti. Sanat yaşamı boyunca sekiz kişisel albüm yayımlayan Top, aynı zamanda birçok sanatçının albüm ve sahne projelerinde müzik yönetmeni olarak görev aldı.

2001 yılında çıkan Hazan Değdi albümüyle büyük beğeni toplayan sanatçı, Arif Sağ, Musa Eroğlu ve Muhlis Akarsu ile birlikte yürüttüğü “Muhabbet” çalışmalarıyla da halk müziğinin 1980 sonrasında yeniden canlanmasında önemli bir rol oynadı.

Kültür Bakanlığı bünyesinde uzun yıllar solist sanatçı olarak da görev yapan Yavuz Top’un vefatı, sanat camiası ve halk müziği severleri yasa boğdu.