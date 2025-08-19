Kadir İnanır'a DEM Parti’den sürpriz ziyaret!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Geçmişteki "çözüm süreci"nde akil insanlar heyetinde yer alan Kadir İnanır’ı DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ziyaret etti.

Ali Yazan Ordu /Yeniçağ

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, önceki gün oyuncu Kadir İnanır’la bir araya geldi.

Kadir İnanır çözüm sürecinde Erdoğan’ın bir daha çözüm süreci başlatması halinde “En önde giderim, yeter ki adı ‘barış’ olsun” demişti.

"BARIŞ SÜRECİ HAKKINDA SOHBET ETTİK"

İnanır “barış süreci” hakkında sohbet eden Beştaş, birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada yayınladı.

Beştaş, paylaşımının altına düştüğü notla uzun süredir sağlık sorunları yaşayan sanatçının durumunun iyiye gittiğini belirterek, şunları ifade etti;

“Sevgili Kadir İnanır’ı ziyaret ettik. Sağlığının iyiye gittiğini memnuniyetle gördük. Barış özlemlerimizi konuştuk, muhabbet ettik.”

Kadir İnanır, 24 Mart 2024’te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle inme geçirmiş, aylarca süren yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmuştu. İnanır şimdilerde fizik tedaviye devam ediyor.

