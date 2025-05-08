Usta sanatçı Naşit Özcan’a son veda! Eşi gözyaşlarına boğuldu

Beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan usta oyuncu Naşit Özcan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ünlü isim bugün Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.
68 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı için ilk tören, saat 11.00’de Üsküdar Müsahipzade Celal Sahnesi’nde başladı.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Dostları usta sanatçıya son görevini yerine getirmek için törende hazır bulundu. Naşit Özcan'ın eşi Elif Göklü hayat arkadaşına son vedasında herkesi duygulandırdı.
Göklü “Naşit’i oturduğunuz yerlerden kalbim seçti” ifadelerini kullandı ve o anlarda gözyaşlarını tutamadı.
Naşit Özcan'ın naaşı törenin ardından Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip, cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.