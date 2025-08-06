Usta sanatçı Selami Şahin korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı

"Alışmak Sevmekten Zor", "Ben Sevdalı Sen Belalı", "Eskimeyen Dost", "Gitme Sana Muhtacım" ve "Özledim" gibi birçok unutulmaz esere imza atan Selami Şahin sevenlerini korkuttu.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sezonun tadını çıkartmak için Çeşme’de bulunan Şahin’in, apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kendine has tarzı ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Selami Şahin, tatil bölgesinde düşüp kolunu incitince hastaneye kaldırıldı.

DERYA ERDEM AÇIKLAMADA BULUNDU

2013 yılında katıldığı Miss Eurovision Türkiye yarışmasında birincilik elde eden Derya Erdem, hastanede usta sanatçı ile karşılaşıp fotoğraf çekindi.

Erdem; 'Çeşme'de hastanede Selami papamla karşılaştık. Düşmüş ve sağ kolunu incitmiş. Röntgen çektik bakmak için. Acil şifalar, çok geçmiş olsun ' ifadelerini kullandı.