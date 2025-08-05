Usta sanatçı Selçuk Alagöz hayatını kaybetti!

Bir süredir sağlık sorunlarıyla yaşam mücadelesi veren usta sanatçı Selçuk Alagöz bugün hayata gözlerini yumdu. 80 yaşındaki usta sanatçının vefat haberini kızı sosyal medya hesabından açıkladı.

Acı haberi paylaşan Banu Alagöz, 'Bugün 11.50'de babamı kaybettik. Başımız sağ olsun.' ifadelerine yer verdi.

SELÇUK ALAGÖZ KİMDİR?

Selçuk Alagöz, 5 Ağustos 1944 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müzik kariyerine 1964 yılında Erol Büyükburç'un orkestrasında başlayan Alagöz, 1965 yılında Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği "Altın Mikrofon" yarışmasında "Kemerin Naftaları" adlı şarkısıyla finale kalmıştı.

Selçuk Alagöz, Türk popüler müzik tarihinin önemli şarkılarından bazılarına hayat vermişti. "Her Şey Bitmiştir Artık", "Aşkın Gözü Kör Mü", "Dibi Dibi Da" gibi eserleriyle tanınıyor. Ayrıca, "Malabadi Köprüsü" adlı şarkısı da büyük ilgi görmüş ve 1975 yılında Polydor etiketiyle paylaşılmıştı.

Müzik kariyerinde dört Altın Plak ödülü ve birçok diğer ödülü almıştı. Toplamda 23 single ve 7 albüm şeklinde paylaşıldı. Kardeşleri Rana, Ali ve Nilüfer Alagöz ile birlikte 1980'lerde 80 farklı dilde şarkılar seslendirerek konserler vermişti.