Usta şef 49 yaşında trajik şekilde öldü

Pomeroy'un yaşadığı Oregon'daki Benton İlçe Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Pomeroy'un Cumartesi günü saat 20.25 civarında Willamette Nehri'nde boğulduğu bildirildi.

Yapılan resmi açıklamada "Gerçekleştirilen teknik incelemeler sonrasında 2 tüp ve bir kürek tahtası üzerinde eğlenen üç yetişkinin, suda açık bir engele takıldığı tespit edildi. Yetişkinlerden biri olan Naomi, suyun altına çekildi ve kürek tahtasının tasmasının boynuna dolanması nedeniyle kendini kurtaramadı" bilgisine yer verildi.

Özellikle ABD'li televizyon izleyicileri Pomeroy'u 2010 yılında trüf mantarlarıyla yaptığı yemeklerle damga vurduğu Iron Chef ve 2014 yılında konuk akıl hocası olduğu The Taste gibi şovlarla tanıdı.

2016 yılında yazar Jamie Feldmar ile birlikte kaleme aldığı Taste & Technique: Recipes to Elevate Your Home Cooking adlı yemek kitabını çıkardı.

Bu arada restoranlarda yemek pişirmeye devam etti. Daha sonra kendisine ait bir lokanta açtı ama bu işletme pandemi sırasında kapılarını kapatmak zorunda kaldı.

he New York Times'a göre, ortak akşam yemekleri sonbaharda iş ortağıyla yeni bir lokanta açmayı planlıyordu.

Trajik bir şekilde hayata veda eden usta şef, evli ve iki çocuk babasıydı.