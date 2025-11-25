Bursa Büyükşehir Belediyesi kuruluşlarından Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş (BURULAŞ) şoförlerinden Abdurrahman Al, Siteler-Çekirge Devlet Hastanesi hattında çalışırken aracına binen vatandaş Stadyum kavşağında aniden fenalaştı.

Kamera ve dikiz aynasından yaşananları fark eden şoför Al, güzergah dışına çıkarak otobüsünün yönünü İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine çevirdi.

Bir yandan otobüste yaşanan panik halini yatıştarmaya çalışan Al, diğer yandan dörtlüleri yakarak ve korna çalarak trafikte hızla ilerleyerek hastaneye ulaştı.

O anları anlatan Abdurrahman Al, otobüstekilerin acil durumda olduklarını farkedenlerin yol verdiklerini ifade ederek "Hastane aciline yanaştık ve hemen sedye istedim. Görevliler sedyeyle hastayı aldılar, ben de tekrar görevimin başına hattıma döndüm. Araçtaki yolcular kutladılar beni. Önemli olan hastaneye ciddi bir sorun yaşanmadan ulaşmaktı benim için" dedi. Otobüste fenalaşan vatandaşın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.