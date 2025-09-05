Usta tiyatrocu Ali Poyrazoğlu bastonla görüntülendi: Türk futbolunun büyük kaybıyım

Baston yardımıyla yürüyen Ali Poyrazoğlu karşısında gazetecileri görünce “Eyvah! Bana rastlamasanız olmuyor mu?” dedi.

Gazetecilerin geçmiş olsun dileklerine Poyrazoğlu, “Türk futbolunun büyük kaybıyım. Top oynarken tekme yedim ve sakatlandım. Sezonu kapatmadım, iyileşip sahalara geri döneceğim” diyerek esprili bir karşılık verdi.

ALİ POYRAZOĞLU KİMDİR?

Ali Poyrazoğlu, Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden birisidir. 9 Temmuz 1943’te İstanbul’da doğan Poyrazoğlu, tiyatro oyuncusu, yönetmen, yazar ve çevirmen olarak tanınıyor.

Tiyatro kariyerine 1960’lı yıllarda başlayan sanatçı, hem sahnede hem de sinema ve televizyonda önemli işlere imza attı. Kendine özgü mizahi tarzı, esprili anlatımı ve sahne enerjisiyle geniş bir hayran kitlesine sahip.

Poyrazoğlu, 1972 yılında kendi tiyatro topluluğu olan Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nu kurarak birçok oyunda oyuncu ve yönetmen olarak yer aldı. “Pera Palas”, “Ödünç Yaşamlar” ve “Tamamla Bizi Ey Aşk” gibi oyunlarıyla ön plana çıktı.

Tiyatro dışında, sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde de rol almış, aynı zamanda seslendirme sanatçısı olarak da çalıştı.

“Arkadaşım Şeytan”, “O da Beni Seviyor” gibi filmlerdeki rolleriyle dikkat çekti. Yazarlık yönüyle de öne çıkan Poyrazoğlu, mizahi ve hiciv dolu kitaplar kaleme almıştır. “Görgüsüzler”, “Sizinle Başım Dertte” gibi eserleri popüler.

Ayrıca, tiyatro ve sanat üzerine yazdığı makaleler ve çevirilerle de kültürel alanda etkili oldu.

Espri yeteneği, doğaçlama becerisi ve seyirciyle kurduğu samimi bağ, onu Türk tiyatrosunun ikonik figürlerinden biri yaptı.

Sanat hayatı boyunca birçok ödül alan Poyrazoğlu, tiyatro ve sanat camiasında saygın bir yere sahiptir.

