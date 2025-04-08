Usta tiyatrocu ve oyuncu Ahmet Levendoğlu'na son veda! Gözyaşları sel oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Usta tiyatrocu ve oyuncu Ahmet Levendoğlu'na son veda! Gözyaşları sel oldu

Oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu 80 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu için Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda veda töreni düzenlendi. Levendoğlu'nun cenazesi, Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu 80 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu için Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda veda töreni düzenlendi. Levendoğlu'nun cenazesi, Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Ahmet Levendoğlu, 6 Nisan Pazar günü 80 yaşında yaşamını yitirdi. Levendoğlu için Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda veda töreni gerçekleştirildi.

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ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay, Oktay Kaynarca, Bennu Yıldırımlar, Reha Özcan, Erdal Kömürcü ve Yıldıray Şahinler gibi ünlü isimler, Ahmet Levendoğlu'nu son yolculuğuna uğurlamak için törene akın etti.

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GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Zuhal Olcay, törende bir ara duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

AHMET LEVENDOĞLU KİMDİR?

Ahmet Levendoğlu, 1945 yılında doğdu. Robert Koleji'nden mezun olduktan sonra, İngiltere'de Royal Academy of Dramatic Art tiyatro bölümü mezunu olan Levendoğlu, sanat hayatına da İngiltere'de başladı.

Türkiye'de ilk olarak Gen-Ar Tiyatrosu'nda sahne aldı.

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