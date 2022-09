Usta yazar koronavirüse yenik düştü

Kitapları 60'tan fazla ülkede 40 farklı dile çevrilen ünlü İspanyol roman yazarı Javier Marias, 70 yaşında Madrid'de yaşamını yitirdi. Marias'ın yayıncısı Alfaguara tarafından duyurulan ölüm haberinde "Büyük bir üzüntüyle ailemizin bir parçası olan Javier Marias'ın hayatını kaybettiğini duyuruyoruz" diye açıklama yapıldı..

Haber Global'in aktardığı habere göre; açıklamada İspanyol yazarın ölüm nedeni de aktarıldı

Marias, Covid-19 nedeniyle uzun bir süredir hastanedeydi. Zatürreye yakalanan ünlü yazarın durumu gittikçe kötüleşti ve Marias hayatını kaybetti. El Pais, yazarın koronavirüs pandemisi başlamadan kısa bir süre önce bir bel ameliyatı geçirdiği bilgisini de paylaştı.

20 Eylül 1951'de Madrid'de doğan yazar 16 romanla kendi döneminin önde gelen İspanyol yazarları arasında yer aldı. Son romanı Tomas Nevinson geçen yıl basıldı. En çok bilinen eserleri arasında Tüm Ruhlar, A Heart So White, Tomorrow In The Battle Think On Me sayılabilir.

2008 yılından beri Kraliyet İspanyol Akademisi üyesi de olan Marias, Fransızca ve İngilizceye de hakim bir yazardı. Ayrıca gazeteci olarak El Pais'te makaleleri yayımlanıyordu. Bir sinema hayranı olan yazar ayrıca sıkı bir Real Madrid taraftarıydı.

Ünyü yazar Marias'ın Türkiye'de de yayımlanan eserleri şunlar:

Karasevdalılar - Yarınki Yüzün (Ateş ve Mızrak) - Beyaz Kalp - Acı Bir Başlangıç Bu - Vahşiler ve Duygusallar - Yarınki Yüzün (Dans ve Rüya) - Zamanın Karanlık Yüzü - Kötü Niyet Öyküleri - Duygusal Adam - Berta Isla - Tüm Ruhlar - Kurt Mıntıkası.