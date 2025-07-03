Usta yazar teşhisi koydu: AKP ve CHP’nin asıl sorunu yalakalık virüsü!

Yılmaz Özdil’in kendi youtube programında yaptığı konuşmanın ilgili bölümü şöyle:

CHP’nin kurultay davası ertelendi. Hep söylüyorum; davanın sonuçlanmasından çok davanın devam etmesi işine yarıyor sarayın...

CHP'de ise taraflar birbirine öylesine acımasızca saldırıyorlar öylesine hakaret ediyorlar ki saray keyifle seyrediyor... Şu an CHP içinde anket yapılsa “Tayyip Erdoğan'dan fazla Kılıçdaroğlu'ndan nefret ediyoruz” falan diye çıkar herhalde...

Halbuki ekip aynı ekip...

Kılıçdaroğlu'nu 13 yıl boyunca partinin başında tutan, 13 yıl boyunca peş peşe seçimlerin kaybedilmesine sebep olan ekip...

2023 seçiminin arifesiydi bakın hatırlayalım lütfen... Uluslararası şirketlerin bağımsız anketlerine göre Mansur Yavaş yüzde 62 görünüyordu. Bunu ısrarla söylüyorum çünkü bugün de hala aynı… Dikkat edin Mansur Yavaş'ı da partiden dışlamak için Mansur Yavaş'ın ağzından yalan haberler yayıyorlar. Mansur Yavaş ısrarla yalanlamaya çalışıyor.

Sözde muhalif medyada o zaman Mansur Yavaş aleyhine faaliyet yürütülüyordu. Yavaş yüzde 62, Ekrem İmamoğlu yüzde 55 görünüyordu. Ama aralarında Özgür Özel'in de başı çektiği CHP yönetimi ısrarla Kılıçdaroğlu'nu dayatıyor. CHP'ye iliştirilmiş aparat gazeteciler ısrarla “Kılıçdaroğlu aday olmalı” diyor, düpedüz yalan olduğunu bile bile “Yüzde 60’la kazanıyor” filan diyordu.

Tam o günlerde birden Kılıçdaroğlu “Seyyid” ilan edildi…

Kılıçdaroğlu seyyit ilan edildi, Hazreti Muhammed'in soyundan geldiği iddia edildi... Kılıçdaroğlu tam seçim öncesinde Konya'ya gitti. Akşehir'e Seyyit Mahmut Hayrani türbesini ziyaret etti. Sözde muhalif medya anında devreye girdi, manşetler atıldı CHP'ye yakın televizyonlarda da bangır bangır bağırıldı, Kılıçdaroğlu'nun peygamberimiz Hazreti Muhammed'in soyundan geldiği anlatıldı!

Nasıl oldu peki bu iş?

Şöyle oldu: CHP milletvekili Ensar Öğüt; “20 küsür uzmanla birlikte araştırdım” diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun Konya Akşehir'de türbesi olan Seyit Mahmut Hayrani'nin akrabası olduğunu, Kureyşan ocağı mensubu olduğunu dolayısıyla Seyyit soyundan yani Hazretİ Muhammed'in soyundan olduğu söylemini başlattı.

Seyyit Kemal adıyla kitap bile yazılmıştı...

Kılıçdaroğlu sadece Hazreti Muhammed'in soyundan gelmekle kalmıyordu aynı zamanda Nasrettin Hoca'nın da akrabasıydı!

Evet “Kılıçdaroğlu yüzde 60'la kazanacak” yalanı pompalanırken, yani yapmayın etmeyin dememize rağmen bize küfredip CHP seçmenleri bu yalanla manipüle edilirken bu yalana inandırılırken sözde muhalif medyamızda bu

yayınlar manşet yapılmıştı...

AKP il başkanı da Hazreti Muhammed'i AKP amblemiyle nüfus cüzdanı çıkarıp peygamberimizin çocukları arasına Tayyip ismini ekliyordu; hatırlıyoruz değil mi?

AKP milletvekili asrın liderimiz için ne diyordu? “Allahu Teala'nın bütün vasıflarını üzerinde toplayan lider” diyordu... AKP il başkanı ne diyordu? “Tayyip Erdoğan bizim için ikinci peygamber gibidir” diyordu. Yine bir AKP milletvekili ne diyordu?

“Tayyip Erdoğan'a dokunmak bile ibadettir” diyordu.

Saray yalakası gazeteciler, Tayyip Erdoğan'ı “halife-i Rui zemin” yani Allah’ın yeryüzündeki halifesi ilan ediyordu. Bir başka AKP yalakası gazeteci Tayyip Erdoğan'ı “Zillullahi ruhi zemin” yani “Allah'ın yeryüzündeki gölgesi”

ilan ediyordu. AKP'nin sözde tarihçisi ne diyordu? “İslami kaideye göre Tayyip Erdoğan'a oy vermek İslam'ın gereğidir, iman bunu emreder” diyordu. AKP'nin bakanı "Tayyip Erdoğan rabbimizin insanlığa gönderdiği müjdedir." diyordu.

AKP'nin genel başkan yardımcısı ne yapıyordu? Peygamberimize saygı için okunan salavatı Tayyip Erdoğan'a monte ediyordu; “Recep Tayyip Erdoğan salli ala Muhammed” diye türkü söylüyordu ya AKP cenahı; CHP cenahı da bunu yapıyordu. İşte bu Seyit Kemal'i diyerek, “Kılıçdaroğlu Hazreti Muhammed'in soyundan geliyor” diyerek oy toplamaya çalışıyorlardı.

“Yapmayın etmeyin kardeşim” diyorduk, ya Cumhuriyet Halk Partisi'ni Cumhuriyet AK Partisi'ne çevirdiniz diyorduk... Kılıçdaroğlu'nun fedaisi Özgür Özel ne diyordu bize? “Kılıçdaroğlu'nu istemeyenlerin üstünü kazıyın ya AKP'li çıkar ya AKP trolü çıkar” diyordu.

Şimdi ne diyorlar? “Defol Kemal” diyorlar...

Seyyid Kemal’den Defol Kemal’e…

2023 seçimi öncesinde Seyit Kemal diye güzelleme yapan iliştirilmiş gazetecilere bugün bakıyoruz seyyit diye

övdükleri Kemal'e bir küfür etmedikleri kaldı.

Peygamberimizin soyundan geliyor diyorlardı şimdi tık diye döndüler Özgür Özel'i ilahlaştırıyor aynı kadro...

Gelen ağam giden paşamcı bu yalakalık virüsü bünyeye girdiyse işte o virüsten kurtulmadan o vücudun sağlığına kavuşabilmesi imkânsızdır.