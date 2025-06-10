Usta yönetmen 82 yaşında hayata veda etti

Çek Cumhuriyeti'nin saygın görüntü yönetmenlerinden Vladimir Smutny, Prag’daki evinde hayatını kaybetti. Ailesi, cenazenin aile içinde yapılacağını açıkladı. Ölüm haberini yönetmen Jan Sverak, "Evinin huzurlu ortamında, sevdiklerinin kollarında hayatını kaybetti; cenaze yalnızca aile arasında yapılacak" sözleriyle duyurdu.

Smutny, 1996 yapımı Oscar ödüllü Kolja filmiyle uluslararası alanda tanınmıştı. Aynı zamanda Nabarvené ptáče ve Po strništi bos gibi çarpıcı filmlerde de imzası vardı. Kariyerinde sekiz kez Çek Aslanı ödülü kazandı. Son filmi, Jiří Vejdělek’in yönettiği komedi türündeki Aristokratka ve varu oldu.

Görselliğe bağlılığını “her görüntü hikâyeye hizmet etmeli” felsefesiyle tanımlayan Smutny, oyuncularla kurduğu özel iletişimle de biliniyordu. Sverak’a göre oyuncuların sahnede en iyi görünümlerine ulaşmasını sağlamak için özel çaba gösteriyordu.

Çek Televizyonu, Smutny’yi anmak için Kolja filmini ve Na plovárně programını yayınlama kararı aldı.