Usta yönetmen Osman Sınav'a son veda: Gözyaşları sel oldu...

KARACAAHMET MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

Usta yapımcı Osman Sınav'ın ailesi, dostları ve sevenlerinin katılacağı anma töreni, saat 11.00 itibariyle Atatürk Kültür Merkezi'nde başlayacak.

Osman Sınav, İkindi vakti Altunizade’deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Üsküdar’da bulunan Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DUYGUSAL VEDA

Ünlü isimler, Osman Sınav'ın vefat haberini almalarının ardından başsağlığı mesajları yayınladılar.

NECATİ ŞAŞMAZ: "Bir süredir kanser tedavisi gören Osman Sınav'ı kaybettik. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz."

SELÇUK YÖNTEM: "Şu an yazmak çok zor geliyor. Sevgili dostum Osman, o kadar güzel işler yaptık ki, unutamam. Sinemaya ve dizi dünyasına katkıların unutulmaz. Çok çok üzgünüm. Seni çok özleyeceğim. Nurlar içinde yat. Çok üzgünüm."

BEGÜM KÜTÜK: "Gerçek bir usta, gerçek bir ilham kaynağıydın. Seninle çalışmak büyük bir şanstı. Çok gün. Işıklar içinde uyu, Osman hocam."

MELEK BAYKAL: "Osman Sınav bugün bize veda etti. Yüzlerce hikayesi, masalı bize miras kaldı. Hayat Bağları dizimizin yapımcısı, yönetmeni ve kalbiydi. Unutulmazlar köşemizde artık kendisi de var. Yolumuz iyi ki kesişmiş büyük usta... Işıklar içinde uyu."

KENAN İMİRZALIOĞLU: Deli Yürek dizisinde beraber çalıştığı Osman Sınav'ın anma törenine katıldı. Oldukça üzgün olduğu görüldü. İmirzalıoğlu ''Bizim için zor bir sınav olmasın diye hepimizi hazırlamaya çalıştı, ama yine de acı haberi alınca tuhaf bir şekilde sarsıldık. Çok üzgünüz başımız sağ olsun''

OSMAN SINAV KİMDİR?

Kariyeri ve yapıtlarıyla Türk sinema tarihinin temel yapı taşlarından biri olarak gösterilen Sınav, 1956'da Burdur'un Yeşilova Köyü'nde, köy imamı bir baba ve ev hanımı bir anneden dünyaya geldi. İlköğretimini parasız yatılı olarak Söke'de okuyan Sınav'ın lisedeyken "babam" dediği resim öğretmeni onun sanat yaşamının başlangıcı oldu.

Usta yönetmen, 1975-1979'da İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde önce resim ve tekstil tasarımı, ardından sinema ve televizyon eğitimi aldı.

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Kariyerine reklam sektöründe metin yazarlığı ve yönetmenlikle başlayan Sınav, 1984'te Sinegraf isimli film yapım şirketini kurdu, 1984-1987'de 500'ü aşkın reklam filmi yaptı.

Sınav, daha sonra görsel sanatlara duyduğu heyecan ve birikimini sinemaya taşıyarak 1987'de başladığı sinema yolculuğunda televizyon için "Bir Muharririn Ölümü", "Yalancı Şafak", "Atlıkarınca", "Hünkarın Bir Günü", "Küçük Dünya", "Aşka Kimse Yok", "Kapıları Açmak" ve "Yalancı" isimli filmleri çekti.

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Sinema için de "Gerilla", "Deli Yürek Bumerang Cehennemi", "Pars Kiraz Operasyonu", "Uzun Hikaye" ve "Aşk Kırmızı" filmlerine imza attı.

Osman Sınav, 1991'de televizyon için dizi film çalışmalarına yoğunlaştı. Usta bir yönetmen olarak kendini kabul ettiren sanatçı, içerisinde "Süper Baba", "Deli Yürek", "Hayat Bağları", "Ekmek Teknesi", "Acı Hayat", "Kurtlar Vadisi", "Sakarya Fırat" ve "Sen Anlat Karadeniz" gibi çok sevilen 25 dizi filmin yapımcısı ve yönetmeni oldu.

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Sınav'ın dizileri sadece Türkiye'de değil, çok sayıda ülkede beğeniyle izlendi. Yönetmenler Derneği ile Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Birliğinin üyesi olan Sınav, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi'nde öğretim görevlisi olarak da görev yaptı.