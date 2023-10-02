Üstün zekâlı olduğunuzu gösteren 10 işaret ortaya çıktı

Editör: Çağlar Bülent Sansar

Üstün zekâlılığın sadece bazı testlerden ortaya çıkmadığı bildirildi. Aynı zamanda belirli davranış ve özelliklerle de kendini gösterdiği ifade edildi.

İşte üstün zekâlı olduğunuzu gösteren 10 işaret...

-Derinlemesine düşünme yeteneği

-Geniş kavramsal düşünme

-Erken yaşta konuşma yeteneği

-Çok hızlı öğrenme kapasitesi

-Empati ve duyarlılık

-Yüksek konsantrasyon ve odaklanma

-Karmaşık problemleri çözme yeteneği

-Eleştirel düşünme

-Yaratıcılık ve ilham

-Mükemmeliyetçilik

ÜSTÜN ZEKA VE ÜSTÜN YETENEK NE DEMEK?

Burada bahsedilen "üstün zekâ", genel olarak, bir bireyin akranlarına kıyasla bazı zihinsel alanlarda daha üstün performans sergilemesi olarak tanımlanmaktadır.

Özel olarak ise genel zihinsel yetenek, özel akademik yetenek, yaratıcı ya da üretken düşünme, liderlik, üst düzey motivasyon gibi alanlarda yüksek potansiyel veya performans olarak tanımlanır.

Özel yeteneklilik, İngilizcede "gifted" ve "talented" olarak, Türkçede ise genellikle "zeka" ve "yetenek" olarak iki ayrı kavram ile nitelendirilmektedir. Yeni anlayışlar ile zekâ ve yetenek ayrı ayrı değerlendirilmek yerine "özel yetenek" şemsiyesi altında değerlendirilmektedir.

Üstün zekâ, bilişsel testlerden belirli düzeyde yüksek puanlar alan, akranlarına göre üstün bilişsel becerisi olan bireyleri ifade eder. Üstün yetenek ise, resim, sanat, müzik, akademik beceri gibi alanlarda akranlara göre üstün performansı ifade eder. Örneğin, Türkiye’de özel yeteneklilere hizmet veren Bilim ve Sanat Merkezleri'nde, (a) genel zihinsel yetenek, (b) resim ve (c) müzik olarak üç ayrı alanda tanılama yapılmaktadır.