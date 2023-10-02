Üstün zekâlı olduğunuzu gösteren 10 işaret ortaya çıktı

Üstün zekâlı olmak insanların yaşamını etkilediği biliniyor. Peki, üstün zekâlı olduğunuzu gösteren işaretler nelerdir? Detaylar haberimizde…

KAYNAK: Haber Merkezi
Üstün zekâlı olduğunuzu gösteren 10 işaret ortaya çıktı

Editör: Çağlar Bülent Sansar

Üstün zekâlılığın sadece bazı testlerden ortaya çıkmadığı bildirildi. Aynı zamanda belirli davranış ve özelliklerle de kendini gösterdiği ifade edildi.

İşte üstün zekâlı olduğunuzu gösteren 10 işaret...

-Derinlemesine düşünme yeteneği

-Geniş kavramsal düşünme

-Erken yaşta konuşma yeteneği

-Çok hızlı öğrenme kapasitesi

-Empati ve duyarlılık

-Yüksek konsantrasyon ve odaklanma

-Karmaşık problemleri çözme yeteneği

-Eleştirel düşünme

-Yaratıcılık ve ilham

-Mükemmeliyetçilik

ÜSTÜN ZEKA VE ÜSTÜN YETENEK NE DEMEK?

Burada bahsedilen "üstün zekâ", genel olarak, bir bireyin akranlarına kıyasla bazı zihinsel alanlarda daha üstün performans sergilemesi olarak tanımlanmaktadır.

Özel olarak ise genel zihinsel yetenek, özel akademik yetenek, yaratıcı ya da üretken düşünme, liderlik, üst düzey motivasyon gibi alanlarda yüksek potansiyel veya performans olarak tanımlanır.

Özel yeteneklilik, İngilizcede "gifted" ve "talented" olarak, Türkçede ise genellikle "zeka" ve "yetenek" olarak iki ayrı kavram ile nitelendirilmektedir. Yeni anlayışlar ile zekâ ve yetenek ayrı ayrı değerlendirilmek yerine "özel yetenek" şemsiyesi altında değerlendirilmektedir.

Üstün zekâ, bilişsel testlerden belirli düzeyde yüksek puanlar alan, akranlarına göre üstün bilişsel becerisi olan bireyleri ifade eder. Üstün yetenek ise, resim, sanat, müzik, akademik beceri gibi alanlarda akranlara göre üstün performansı ifade eder. Örneğin, Türkiye’de özel yeteneklilere hizmet veren Bilim ve Sanat Merkezleri'nde, (a) genel zihinsel yetenek, (b) resim ve (c) müzik olarak üç ayrı alanda tanılama yapılmaktadır.

Öne Çıkanlar
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Son Haberler
Gizemli oyuğun sırrı ortaya çıktı! Dünya şokta Tarih - Mitoloji
Gizemli oyuğun sırrı ortaya çıktı! Dünya şokta
Ankaragücü'nde flaş gelişme. Tolunay Kafkas ile yollar ayrıldı Spor
Ankaragücü'nde flaş gelişme. Tolunay Kafkas ile yollar ayrıldı
Hindistan'da pilotların parfüm kullanması yasaklandı. Bakın neden? Dünya
Hindistan'da pilotların parfüm kullanması yasaklandı. Bakın neden?
Ceviz ağacı 74 yaşındaki adamın sonu oldu Gündem
Ceviz ağacı 74 yaşındaki adamın sonu oldu
Yamaçtan gümbür gümbür indi. Araçları silindir gibi ezdi Gündem
Yamaçtan gümbür gümbür indi. Araçları silindir gibi ezdi
İYİ Partili Özlale: İzmir’de adaylığım müzakere konusu olursa partideki tüm görevlerimden ayrılırım Siyaset
İYİ Partili Özlale: İzmir’de adaylığım müzakere konusu olursa partideki tüm görevlerimden ayrılırım
Genç çifti çivili sopa ve şişelerle öldüresiye dövdüler Gündem
Genç çifti çivili sopa ve şişelerle öldüresiye dövdüler