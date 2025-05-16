Üstüne malzeme düşen işçi hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Üstüne malzeme düşen işçi hayatını kaybetti

Bursa’da bir fabrikada vincin taşıdığı malzeme düşen işçi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Soner Soral (27), çalıştığı fabrikada vincin taşıdığı malzemenin üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB) sac işleme makineleri üreten bir fabrikada meydana geldi. Vincin taşıdığı malzeme, Soner Soral’ın üzerine düştü. Durumu fark eden diğer işçilerin ihbarı üzerine fabrikaya polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Soral’ın, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Soner Soral’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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