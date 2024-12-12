Usulsüz çakar sistemine 218 bin lira ceza

Kaynak: DHA
Usulsüz çakar sistemine 218 bin lira ceza

Edirne'de şüphe üzerine durdurulan araçta usulsüz çakar ve siren sistemi takılı olduğu tespit edildi. Otomobil sürücüsüne 218 bin lira idari para cezası kesildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Şüpheli M.Y. yönetimindeki otomobili 1'inci Murat Mahallesi'nde durdurdu. Çakar ve siren sistemi takılı olduğu tespit edilen otomobilde yapılan aramada cop, GPS takip cihazı, kaput keçesine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirildi.

Sürücüye aracında usulsüz çakar ve siren sistemi kullanmaktan dolayı 218 bin lira idari para cezası uygulandı.

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Gözaltına alınan sürücü M.Y. ve yanındaki T.Ç., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Usulsüz çakar sistemine 218 bin lira ceza

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