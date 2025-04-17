Usulsüz şekilde taşınan 300 civcive el koyuldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde gerçekleştirdiği denetimlerde, Adana’dan otobüsle usulsüz şekilde taşınarak getirilen 300 adet civcive el koydu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, insan sağlığını tehdit eden gıda ve canlı hayvan taşımacılığına karşı denetimlerine devam ediyor. Son olarak Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yapılan kontrollerde, Adana’dan otobüsle gönderilen ve mevzuata aykırı şekilde taşındığı belirlenen 300 adet civciv tespit edildi. Civcivleri teslim almaya gelen kişi, zabıta ekiplerinin müdahalesi üzerine olay yerinden uzaklaşırken, hayvanlara el konuldu.

Civcivlerin orijin bilgilerinin belirsiz olması nedeniyle kuş gribi gibi salgın hastalık risklerine karşı alınan tedbirler kapsamında Antalya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bilgi verildi. Yapılan incelemeler sonucunda, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde taşıyıcı otobüs firmasına cezai işlem uygulandı.