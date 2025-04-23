Usulsüzlüğü yapan AKP, cezayı ödeyecek olan CHP

İktidar, elinde çok sayıda büyükşehir belediyesini bulunduran CHP'ye çeşitli şekilde bakskı uygulamaya devam ediyor. Mali yaptırım olarak denetimler sonucu ceza kesiyor.

Öte yandan AKP döneminde yapılan usulsüzlüklerin cezası yine CHP yönetimine biçiliyor.

AKP DÖNEMİNE AİT USULSÜZLÜĞÜN CEZASI CHP'YE

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre Kahramanmaraş’ın CHP’li Elbistan Belediyesi’ne AKP dönemine ait usulsüz işe alımlar nedeniyle İŞ-KUR tarafından 1 milyon lira ceza kesildi.

Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, 6 Şubat depreminin merkez üssü olmalarına rağmen ek ödenek alamadıklarını söyledi ve "Cezalar nedeniyle eksi bakiyeyle hizmet vermeye çalışıyoruz. 4 yıl önceki durumu yeni fark edip AKP’li yönetimin usulsüzlüğünü bize fatura ettiler" dedi.

İLANA ÇIKMADAN İŞE ALIM YAPILMIŞ

Gürbüz, "AKP’li yönetim 2021-2022 ve 2023’e ait, yani seçim öncesi 54 kişiyi ilana çıkmadan işe almış. Bu nedenle 1 milyon TL’lik ceza kesildi. 4 yıl öncesinin faturasını bize kestiler. Bu ay bizim 35 milyon TL işçi giderimiz var 24 milyon TL gönderdiler. Eksi 11 milyon TL ile bu aya başladık" ifadelerini kullandı.