Ankara - Niğde arasında skandallar yolu. Hiç bir koşula uymayan firma şartnamede olmamasına rağmen bakanlıktan 1,5 milyon euro talep etti. Usulsüzlükleri Barış Yarkadaş TV100 canlı yayınında tek tek anlattı

Ankara-Niğde Karayolu'nu ihale şartnamesinin hiçbir koşuluna uymadan inşa eden ERG firmasının Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesiyle ilgili rakip firmaların açtığı davayı Danıştay ihale dosyasını incelemeden 'iptaline gerek yoktur' kararı verdi.

Barış Yarkadaş, "Danıştay’ın bu kararından sonra ERG adlı firmanın sahipleri bakanlığa giderek Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi için 1,5 milyar Euro daha ek ödenek istiyorlar, Adil Karaismailoğlu'na sesleniyorum, sakın bunu yapmayın" dedi.

tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, gazeteciler Hacı Yakışıklı, Şaban Sevinç ve Fuat Uğur Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olarak gündemi değerlendirdi. Ankara-Niğde Karayolu'nu inşa eden ERG adlı firmanın faaliyetleriyle ilgili Yarkadaş önemli açıklamalarda bulundu.

"Buna rağmen tüm paraları ödenmiş"

Yarkadaş "Tv100 ekranlarında 1 yıl önce Kerem Kırçuval’ın programında bir konuyu gündeme getirdim. Ankara-Niğde otoyolu açıldı ama o yolu kullananlardan çok sayıda şikayet var. Burayı ERG adlı bir firma yapmış. Ankara-Niğde Karayolu’nda şartnamenin hiçbir koşuluna uyulmamış. İnsanlar abdestlerini alabilecekleri, ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir tesis bile bulamıyorlar. Buna rağmen tüm paraları ödenmiş. Ben bunları anlatınca tv100 ‘hayalet otoyol’ diye haber yapmıştı." dedi.

"‘Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi’ olarak geçiyor"

Şirketle ilgili ortaya çıkan yeni haberlerle ilgili Yarkadaş "Bu firma uzun bir süredir kamuoyunda tartışılıyor. Sahibi İngiltere’de yaşıyor. Aynı firma bugün bazı sitelerde haber olmuş. Kamu maliyesi açısından söylüyorum. Sayıştay raporlarında bu ERG’nin Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi’yle ilgili bir bulgusu var. Sayıştay ‘bu ihalenin sonuçları kamuoyunda saklandı’ diyor.

2 milyar 163 milyon euro bedel ile Ankara-İzmir hızlı tren projesi ERG inşaata veriliyor. 2020 yılının ortalarında verilen bu ihale 21b usulüyle davetiyle veriliyor. Bunun üzerine KBM adlı bir şirket bu ihaleyi dava ediyor. Hukuka aykırılık suçlamasıyla dava açıyor. Bu ihale bazı internet sitelerinde ‘cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi’ olarak geçiyor. 300 milyonu peşin verilmiş, ihaleden bir iki gün sonra. KBM davasının açtığı bu dava görülüyor, yerel mahkeme ‘ihale devam edebilir’ diyor." ifadelerini kullandı.

"28 katrilyon lira daha para istiyorlar"

"Rakipleri dosyayı Danıştay’a taşıyor" diyen Yarkadaş Danıştay 13. Dairesi bu dosyası inceliyor, ne ilginçtir ki Danıştay 13. Dairesi dosyayı Ulaştırma Bakanlığı’ndan 2 kez istemesine rağmen bu dosyayı temin edemiyor. Dosyayı temin edemediği halde Danıştay ‘ihalenin iptaline gerek yoktur’ kararı veriyor. Danıştay’ın bu kararından sonra ERG adlı firmanın sahipleri bakanlığa giderek Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi için 1,5 milyar Euro daha ek ödenek istiyorlar. Oturdum hesapladım, 28 katrilyon lira daha para istiyorlar. Niye dövizdeki dalgalanmadan dolayı" şeklinde konuştu.

"Ulaştırma Bakanına sesleniyorum"

Sözlerini sürdüren Yarkadaş "Geçen hafta sayın Ulaştırma Bakanı’na seslendim, ‘Hem bu 7 milyarlık ihaleyi açıklayın’ diye. Bugün Adil Karaismailoğlu’na ve sayın Cumhurbaşkanı’na da sesleniyorum. Bu para dövizdeki dalgalanma nedeniyle bu şirkete ödenecek mi? Sayın Adil Karaismailoğlu bu eğer bu şirketin talebine onay verir ve bu paranın ödenmesi için imza atarsa bu haksız bir uygulama ve kamunun bütçenin kötüye kullanımı demektir.

Ben buradan sayın Cumhurbaşkanı’na, Ulaştırma Bakanına ve Ulaştırma Bakanlığı’ndaki bürokratlara sesleniyorum ve sakın bunu yapmayın diyorum. 1,5 milyar Euro’yu bir şirketin keyfi isteğine göre ödemeyemezsiniz.Ceza hukukçusu profesör bir arkadaşım 'ihale dosyasını incelemeden karar vermek başlı başına bir usulsüzlüktür' diyor." ifadelerini kullandı.