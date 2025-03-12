Üşümek değil, terlemek hasta ediyor! Bağışıklığınızı nasıl koruyabilirsiniz? Uzmanlar anlatıyor

Peki, terlemenin bağışıklık üzerindeki etkisi nedir ve bu konuda nelere dikkat edilmelidir? İşte bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri ışığında dikkat edilmesi gereken noktalar...

UZMAN GÖRÜŞLERİ: TERLEME VE HASTALIK İLİŞKİSİ

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden İmmünoloji Uzmanı Dr. Michael Starnbach, terlemenin soğuk algınlığına nasıl zemin hazırladığına dair şu açıklamayı yaptı:

"Aşırı terleme, vücut sıcaklığını dengesiz hale getirir. Soğuk hava ile birleştiğinde bu durum, bağışıklık sistemini zayıflatarak mikropların vücuda kolayca girmesine neden olabilir."

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan Dr. Sarah Brewer ise özellikle kıyafet seçimlerine vurgu yaparak şunları ekledi:

"Yanlış giyinmek, terlemeye yol açar ve ani ısı kaybı yaşandığında soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlara davetiye çıkarır. Doğru katmanlı giyim ve terin hızla uzaklaştırılması bu riski azaltabilir."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: VÜCUT SICAKLIĞI VE BAĞIŞIKLIK İLİŞKİSİ

Journal of Physiology'de yayımlanan bir araştırma, ani sıcaklık değişimlerinin bağışıklık sisteminin enfeksiyonlara karşı savunma mekanizmasını zayıflattığını ve üst solunum yolu hastalıklarına yol açtığını göstermekte.

British Medical Journal (BMJ) 'da yayımlanan bir çalışma, terlemenin vücutta sıvı ve mineral kaybına neden olarak bağışıklık fonksiyonlarını zayıflatabileceğini ortaya koydu. Bu durum, özellikle yeterince su tüketmeyen bireyler için tehlike oluşturur.

Nature Reviews Immunology'da yayımlanan başka bir araştırma, terleme sonrası oluşan ani soğumanın, solunum yolu enfeksiyonlarının yayılmasına zemin hazırladığını ve virüslerin daha kolay yayılmasına neden olduğunu vurgulamakta.

TERLEMENİN SAĞLIK RİSKLERİNİ AZALTMAK İÇİN ÖNERİLER

1. Katmanlı Giyim Tercih Edin: Nefes alabilen ve teri hızla uzaklaştıran kumaşlar tercih ederek ısı kaybını önleyin. Özellikle pamuklu yerine termal içlikler kullanılabilir.

2. Sıvı ve Elektrolit Desteği: Terleme ile kaybolan sıvı ve elektrolitleri yerine koymak için bol su için ve gerekirse tuzlu ayran veya elektrolit içeren içecekler tüketin.

3. Hava Koşullarına Uygun Giyin: Fazla giyinmekten kaçının; bu, aşırı terlemeye yol açabilir. Hava durumuna uygun şekilde giyinmeye dikkat edin.

4. Egzersiz Sonrası Soğumayı Kontrol Edin: Egzersiz sonrası kuru kıyafetler giyerek ve ani soğuğa maruz kalmaktan kaçınarak soğuk algınlığını önleyin.

5. Bağışıklığı Güçlendirin: C vitamini, çinko ve probiyotikler içeren bir diyetle bağışıklık sisteminizi destekleyin.

HASTALIKLARLA MÜCADELEDE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Geleneksel olarak soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların üşümekten kaynaklandığı düşünülse de, uzmanlar vücut sıcaklığındaki ani değişimlerin asıl suçlu olduğuna dikkat çekiyor.

Aşırı terleme sonucu vücut ısısının hızla düşmesi, bağışıklık sistemini zayıflatarak enfeksiyonlara yol açabilir. Bu nedenle, terlemeye neden olan faktörleri kontrol altına almak ve vücudu dengede tutmak büyük önem taşır.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Dr. Michael Starnbach, "Bağışıklık sisteminizin güçlü kalması için vücut sıcaklığınızı dengede tutmalı ve ani ısı değişimlerinden kaçınmalısınız" dedi.

Dr. Sarah Brewer ise şunları ekledi:

"Doğru kıyafet seçimi ve sıvı tüketimi, terlemenin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmada kritik rol oynar."