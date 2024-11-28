Üşümesin diye içeri aldık kadın hırsız çıktı

Kaynak: İHA
Üşümesin diye içeri aldık kadın hırsız çıktı

Hatay’da simit fırında para ve cep telefonu çaldığı iddiasıyla aranan D.K, isimli kadın kıskıvrak yakalandı. Zanlını yakalanması ile derin bir nefes alan fırıncı, Ölmez: ‘Cep telefonun bulunmasına sevindim. Çünkü deprem önce ölen bazı komşularımın fotoğrafı vardı.”

İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde Osman Ölmez'e ait simit fırınında yaşanan olayda üşüdüğünü söyleyerek iş yerine gelen kadın hırsız, masanın üzerinde bulunan 10 bin TL ve cep telefonunu çalmıştı. Fırın sahibi Ölmez'in iyi niyetini su istimal eden kadın hırsız akıllara durgun veren davranışı sonrası polis ekipleri 24 saat geçmeden D.K. olduğu tespit edilen hırsızı yakalamayı başardı.

İskenderun ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan kadından çaldığı telefon geri alınırken, parayı harcadığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından kadın hırsızın gün içerisinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Telefonunun bulunmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Ölmez, polis ekiplerine teşekkür etti.

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Çalınan telefonunun kendisine teslim edildiği için mutlu olduğunu dile getiren 60 yaşındaki Osman Ölmez, "Emniyet birimleri çalınan telefonumu buldu para içinse gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. Emniyetimizden Allah razı olsun telefonumuzu aldık ve işimize bakıyoruz. Deprem öncesi ölen bazı komşularımızın fotoğrafları telefonun içindeydi ve benim için çok önemliydi. Özellikle torunlarım, çevremde sevdiğim insanların ve akrabalarımın fotoğrafları benim için çok değerliydi, ondan dolayı telefonumun bulunması çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

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