Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

4.9’luk son sarsıntının ardından deprem hattında meydana gelen kırılmaların yönü ve yeni risk alanları da mercek altına alındı.



Sındırgı’da yaşanan depremlerin güneye doğru ilerlediğini vurgulayan Üşümezsoy, son depremlerin ardından kritik bir uyarı yaptı.



‘’ARTÇI DEĞİL, YENİ BİR DEPREMİN ÖNCÜLERİ’’

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunanÜşümezsoy, "Depremin artçıları Sındırgı merkezli olmalıydı. Demek ki bu depremler artçı değil, yeni bir depremin öncüleri. Balıkesir Sındırgı'da 6.0 büyüklüğünde yeni bir deprem olabilir" şeklinde konuştu.



AHMET ERCAN: "BAŞKA BİR DEPREM SINDIRGI'DA HASAR BIRAKIR"

Balıkesir'de yaşanan 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından SÖZCÜ TV yayınına bağlanan deprem bilimci Ahmet Ercan’da yaşanan artçının başka bir sarsıntıyı tetikleyip tetiklemeyeceği konusuna açıklık getirdi.

Ercan, "Bu depremi başka bir depremi tetikler mi şeklinde konuşmak için çok erken. Bu deprem önceki depreme göre daha derinde gerçekleşti. Sındırgı biraz küçümsenen bir bölge. Yeniden olacak başka büyük bir deprem, Sındırgı'da çok büyük bir hasar bırakır." ifadelerini kullandı.