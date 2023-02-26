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Üşütünce ne yapmalı?

Soğuk havalarda çoğumuz üşütür ve hasta hissederiz. Böyle zamanlarda doğal tedavi yöntemlerini bilmemiz gerekir. Peki, onlar nelerdir? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 10:40
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Üşütmeye ne iyi gelir?

Üşütünce ne yapmalı?
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Genelde birkaç gün içerisinde kendiliğinden geçen üşütme rahatsızlığının tedavi sürecinin doğal kürlerle desteklenmesi mümkün. Üşütme belirtileri olarak görülen semptomlar nadiren de olsa farklı rahatsızlıklarla da ilişkili olabilir. Dolayısıyla "Üşüttüm ne yapmalıyım?" sorusuna yanıt arayan kişilere mutlaka ilk olarak uzman doktora danışmaları gerektiği söylenmeli. Bununla birlikte doğal çözümler olarak üşütmeye iyi gelen şeyler şöye olmalıdır.

Gargara yapmak: "Üşütmeye ne iyi gelir evde neler yapabilirim?" sorusunun en popüler yanıtlarından birinin gargara yapmak olduğu söylenebilir. Çünkü üşütmenin temel semptomlarından olan boğaz ağrısı, düzenli olarak garagara yapılmasıyla birlikte hafifletilebilir. Ayrıca özellikle tuzlu su ile gargara yapıldığı takdirde boğaz enfeksiyonunun ilerlemesi de önlenebilir.

Pastil tüketmek: Bitkisel takviyeler arasında yer alan boğaz pastilleri, üşütmenin yaygın semptomlarından olan boğaz ağrısının hafifletilmesinde oldukça etkilidir. Ayrıca doğal içerikli boğaz pastilleri sayesinde vitamin alımının desteklenmesi de mümkün olur.


Dinlenmek: Üşütmeye bağlı olarak vücut ağrıları ve halsizlik yaşanması kaçınılmaz olur. Dolayısıyla uzmanların da tavsiye ettiği üzere üşütme tedavisinde mutlaka dinlenmeye vakit ayırmak gerekir. Ayrıca ev istirahati, üşütmeye neden olan enfeksiyonun farklı kişilere yayılmasının da önüne geçer.

Çorba içmek: Burun tıkanıklığı ve hâlsizlik gibi üşütme semptomlarının giderilmesinde bazı çorba çeşitlerinin son derece etkili olduğu belirtilir. Bu çorba çeşitleri arasında ise tavuk ve paça çorbasının ön plana çıktığı görülür.

Bolca sıvı tüketmek: Bitki çayları, doğal meyve suları ve su tüketimi üşütmenin tedavi sürecinde oldukça önemli bir rol oynar. Su kaybının engellenmesi sayesinde vücudun direncini kazanması ve enfeksiyonla savaşması desteklenebilir.

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