Üşüyen kedi saatlerce uğraştırdı

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Bir okulda müdürlük yapan Kenan Canan, çocuklarıyla beraber aracına bindi.

O esnada aracının motor bölümünde bir kedi olduğunu fark etti. Kediyi çıkartmak için büyük çaba sarf eden Canan, verdiği mücadeleden sonuç alamadı.

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Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden destek istedi. Bölgeye gelen ekipler, 3 saatlik uğraşın sonucunda kediyi bulunduğu yerden çıkartılarak yeniden yaşam alanına bıraktı.

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Canan, kendilerine destek veren ekiplere teşekkür etti.