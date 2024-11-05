Üşüyen kedi saatlerce uğraştırdı

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Bir okulda müdürlük yapan Kenan Canan, çocuklarıyla beraber aracına bindi.
O esnada aracının motor bölümünde bir kedi olduğunu fark etti. Kediyi çıkartmak için büyük çaba sarf eden Canan, verdiği mücadeleden sonuç alamadı.
Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden destek istedi. Bölgeye gelen ekipler, 3 saatlik uğraşın sonucunda kediyi bulunduğu yerden çıkartılarak yeniden yaşam alanına bıraktı.
Canan, kendilerine destek veren ekiplere teşekkür etti.