Usyk, Fury’ye karşı ağır sıklet dünya şampiyonu ünvan maçını yine kazandı

18 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki Kingdom Arena'da, Oleksandr Usyk ve Tyson Fury arasında oynanan ilk ünvan maçı büyük heyecan yaratmış ve Usyk, kazanan taraf olmuştu. Ukraynalı boksör, rövanş karşılaşmasında ise hakem puanlarıyla 116-112 galip gelerek şampiyonluğunu sürdürdü.

USYK’İN KAZANDIĞI KEMERLER VE SONRASI

WBA, IBF, WBO ve IBO şampiyonluk kemerlerinin sahibi olan Oleksandr Usyk, WBC şampiyonu Tyson Fury ile ünvan birleştirme mücadelesine çıkmıştı. Bu karşılaşmada galip gelen Usyk, tüm kemerleri kazanarak ağır sıkletin tartışmasız dünya şampiyonu oldu.

DANIEL DUBOİS RİNGE ÇIKTI VE USYK’E MEYDAN OKUDU

21 Aralık Cumartesi günü Riyad'da tekrar karşı karşıya gelen Fury ve Usyk, rövanş için ringe çıktı. Usyk, bir kez daha hakemlerin ortak kararıyla 116-112 galip geldi. Bu zaferle birlikte Usyk ünvanlarını korurken, IBF şampiyonluk kemerini daha önce boşa çıkaran İngiliz boksör Daniel Dubois, Joshua’yı nakavt ederek şampiyonluk kariyerine devam etti. Dubois, Usyk’e meydan okuyarak ünvan birleştirme için ringe çıkmaya hazır olduğunu açıkladı. Usyk, bu meydan okumayı kabul etti, ikilinin karşılaşması ise büyük bir merakla bekleniyor.

TYSON FURY’DEN TEPKİ: “HAKKIM GASPTEDİ”

Usyk'in rövanş maçı galibiyetini hakem kararıyla almasının ardından Tyson Fury büyük bir tepki gösterdi. Maçın ardından ringi terk eden Fury, hakemin verdiği kararı protesto etti ve kendisinin en az 3 raunt önde olduğunu belirterek maçın haksız yere elinden alındığını ifade etti. Fury'nin promotörü ise kararı bir "soygun" olarak nitelendirerek büyük bir tartışma başlattı. Hakemlerin verdiği 116-112'lik ortak karar, raunt bazında farklılıklar gösterdi. Dünyaca ünlü yumruk istatistik kurumu Compubox ise Fury'yi sadece 1 raunt üstün göstermesiyle durumu daha da karmaşık hale getirdi. Fury'nin eski rakibi Anthony Joshua ise Usyk'in galibiyetini doğrulayarak "haksızlık yok" açıklaması yaptı.

USYK: “EMEKLİ OLMAYACAĞIM”

Maç sonrası açıklama yapan Oleksandr Usyk, emekli olmayı düşünmediğini ve kariyerine devam edeceğini duyurdu. Amatörde olimpiyat şampiyonluğu kazanan Usyk, profesyonel arenada da yarı ağır sıklet ve ağır sıklet şampiyonu olarak tüm kemerleri kazanan tek boksör unvanını sürdürüyor.

ERSAN KAYA’DAN USYK’E BÜYÜK JEST

Oleksandr Usyk, ağır sıklet dünya şampiyonluğunu kazandıktan sonra, Türk ressam Ersan Kaya tarafından yapılan tabloyla onurlandırıldı. Ersan Kaya, maçın ardından Ukraynalı şampiyona kendi resmini tuvale aktardığı tabloyu takdim etti. Usyk, tabloyu büyük bir takdirle kabul etti ve sanatçı Ersan Kaya'nın eserinin üzerine imzasını atarak birlikte poz verdi. Ayrıca Kaya, Usyk'e özel tasarlanmış bir tişört de hediye etti.