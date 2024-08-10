Utanç tablosu işte budur Erdoğan…

AKP’nin ortadan kaldırmaya söz verdiği 2002’deki 3-Y formülü şuydu:

Yasaklar,

Yolsuzluklar,

Yoksulluklar…

Recep Tayyip Erdoğan’ın unutulmaz sloganları da vardı;

-Neredeeeen nereyeee…

-Hayaldi gerçek oldu…

-Yaparsa Ak Parti yapar…

3-Y hayali tek tek gerçek oldu.

Yasaklar; 22 yılda sözlerini tuttular zirve yaptı:

-Gösteri ve yürüyüş yasak.

-Sendikal hak arama yürüyüşleri yasak.

-Grev yasak.

-Özgür medyaya yasak.

-Sokak röportajı yasak.

-Erdoğan’ı eleştirmek yasak.

-Muhalefet milletvekilinin açıklamasını canlı yayınlamak yasak.

-Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamak yasak.

-Suriyeliler ülkelerine gitsin demek yasak.

-Siyasi cinayetlerin azmettiricilerinin ortaya çıkartılması yasak.

Ve sosyal medya kullanımı;

-Oyun platformlarına erişim yasak.

-Instagram’a erişim yasak.

-Tik Tok’a erişim yasak.

-Facebook’a erişim yasak.

-YouTube’a erişim yasak.

Bunu adını da Erdoğan koydu: Yumuşama…

Maazallah ya “sertleşme” deseydi Erdoğan…?

Yasaklar için sorunun temeli şudur:

-Anayasaya erişim hakkı yasak.

Yolsuzluklar; 22 yılda sözlerini tuttular çalandan, talandan hesap sormadılar.

5 bakanı yüce divana göndermediler.

Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış, Erdoğan Bayraktar ve Ruhsar Pekcan AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve AKP’li milletvekillerin Meclis’teki oylarıyla Yüce Divan yargılamasından kurtuldular.

Paraları sıfırlama ve cukkalamaların hesabı yargı tarafından sorulamadı.

Yoksulluklar…

İşte 22 yıllık AKP iktidarının Türk milletine yaşattığı yoksulluğun net verisi.

4 kişilik bir ailenin; sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı:

-19.234,43 lira.

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı olan yoksulluk sınırı:

-62.652,87 lira.

Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti:

-24.901,78 lira.

Emeklisini ve emekçisini yoksul bırakan, aç bırakan ucube tek adam rejimidir.

Bu ekonomi politikasının 3 temel sonucu AKP kuruluşunda söz verdikleri gibidir:

-Yasaklar,

-Yolsuzluklar,

-Yoksulluklar…

Utanç tablosu işte budur Erdoğan…