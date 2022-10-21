Utangaçlığı aşmaya yardımcı 4 pratik adım

Utangaç insanlar da başkalarına yakın olmak ister, ancak reddedilme veya eleştirilme korkusu nedeniyle genellikle sosyal durumlardan tamamen kaçınıkları bilinir. Bu sebeple utangaç insanlar genellikle kendilerini yalnız ve izole hissederler, bu da depresyon veya anksiyete gibi başka problemler geliştirme riskini artırdığı bilinir.

Çoğu insan hayatının bir noktasında utangaçlık yaşar lakin bazıları için utangaçlık duygusu o kadar güçlü olabilir ki birçok sosyal duruma katılmalarını engelledikleri bildirildi.

İŞTE O DÖRT YOL…

1. Başarı için plan yapın

2. Diğer insanlarla ilgilenin

3. Kendinize belirli bir rol verin

4. İç diyaloğunuzu yumuşatın

AKILLI TELEFONLA BAĞLANTILI OLABİLİR

Ünlü bilimsel dergi Social Science Computer Review'da yayınlanan ilginç bir araştırma, utangaçlık ve yalnızlığın akıllı telefon bağımlılığıyla da bağlantılı olduğuna dikkat çekti.

Çalışma, akıllı telefonların çeşitli amaçlarla (bilgi arama, sosyal ağlar vb.) kullanılmasının, kendisini daha sık yalnız ve utangaç hisseden insanlarda yalnızlık ve utangaçlık hissini güçlendirdiğine dair net kanıtlar sunması dikkatlerden kaçmadı.

Bazı kişiler utangaçlıklarını alkol veya uyuşturucularla yenmeye çalışırlar, bu da yalnızca başka bağımlılıklar geliştirme ve zararlı maddelerin kullanılması riskini artırdığı vurgulandı.

UTANGAÇLIK NASIL AŞILIR?

Utangaçlığın üstesinden gelmenin belirli yolları vardır, yani sosyal becerileri geliştirebilirsiniz.

UTANGAÇLIK VE PSİKOLOJİ

Araştırmalarda, çocukluktaki utangaçlığın, erken yetişkinlikteki kişilerarası ve içsel uyum güçlükleriyle önemli ölçüde ilişkili olduğu vurgulandı. Ayrıca, utangaçlığın kadınlar üzerinde erkeklere göre daha anlamlı bir etkiye sahip olduğunu gösteren bazı cinsiyet farklılıkları da ortaya çıktı. Bu sonuçlar, erken yaşlardan itibaren zamanında müdahalelerle utangaçlığın üstesinden gelinebileceğini gösteriyor. Diğer bir deyişle, sosyal becerilerin de diğer beceriler gibi zamanla geliştiği göz önüne alındığında, sosyal durumlardan kaçınmak zayıf sosyal uygunluğa neden olabilirken, sosyal durumlarla başa çıkmanın doğru yöntemleri utangaçlığı bastırmaya yardımcı oluyor.

Çok sayıda araştırma, kişinin sosyal bir duruma yaklaştığı sırada aşırı derecede olumsuz değerlendirilme korkusu yaşadığı ve daha sonra bu tür durumlardan tamamen kaçındığı bir kısır döngü içinde utangaçlığın kendini tekrar ettiğini göstermektedir.

İlk başta rahatlama görünse de, bu davranış genellikle utanç ve suçluluk duygularına yol açar. Ayrıca sık sık yalnızlık, depresyon ve sosyal kaygı ortaya çıkar.

Bu duygularla baş edebilmek için duygularınız öfkeye dönüşebilir ve başkalarını suçlayabilirsiniz. Başkalarını anlayışsız ve desteksiz, düşüncesiz insanlar olarak görebilirsiniz ve bu da onlardan kaçınma arzunuzu güçlendirir.