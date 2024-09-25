Utanmadan deprem yardımlarını sattılar. Burası Kahramanmaraş

Kaynak: DHA
Utanmadan deprem yardımlarını sattılar. Burası Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerini satan biri öğretmen 8 kişi gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, depremzedeler için gönderilen yardımları satanlara yönelik polis tarafından operasyon düzenlendi. Baskında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada yapılan operasyonda 1.5 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildiği duyuruldu.

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BİRİ ÖĞRETMEN 4'Ü PERSONEL

​Olay, Türkoğlu ilçesindeki Azerbaycan- Türkiye Geçici Barınma Merkezi'nde gerçekleşti. Depremzedelere gönderilen yardımların görevliler tarafından satıldığı ihbarı üzerine Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü hemen harekete geçti. Yapılan çalışma kapsamında, aralarında barınma merkezinin sorumlusu 1 öğretmen ve 4 personelin de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYMAKAMLIK: 1.5 MİLYON LİRALIK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonla ilgili Türkoğlu Kaymakamlığı da yazın açıklama yaptı. Açıklamada, aralarında konteynerin de bulunduğu çok miktarda malzemenin ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Azerbaycan-Türkiye Geçici Barınma Merkezinden kamu mallarının çalınarak satıldığı yönünde ihbar alınması üzerine il emniyet müdürlüğüyle yapılan koordineli çalışmalar sonucu Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan operasyonlarda; iki adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmatlar, takribi değeri 1.5 milyon lira olan konteyner, elektronik eşya, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda 8 kişi yakalanarak haklarında adli işlem yapılmış, 4 şahıs tutuklanmış, 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

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