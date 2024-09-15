Utanmazlar, sorumsuzlar, vicdansızlar

Kozmik odayı açarak FETO’cuların devletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güvenliği ile ilgili olan çok gizli belgelerini çaldırdınız.

Askerî ve sivil okullara giriş sınav sorularını çaldırdınız.

Üniversite giriş sınavlarını çaldırdınız.

Gençlerin üniversite hayallerini çaldınız.

Memur terfilerinde soruları çaldırdınız.

Ergenekon, Balyoz, Casusluk gibi kumpas davaları ile Atatürkçü subaylarımızın onurlarını çaldınız.

Emeklilerimizin maaşlarını ve insanca yaşam haklarını çaldınız.

Eğitim’in Millî kavramını çaldınız.

Deist ve ateist olanların sayılarını arttırarak gençlerimizin İslami inançlarını çaldınız

Türk milletinin Avrupa Birliği’ne tam üye olma hayalini çaldınız.

Yasakları artırarak milletin ifade özgürlüğünü çaldınız.

Yoksulluğu artırarak milletin insanca yaşam hakkını çaldınız.

Yolsuzlukları ört bas ederek milletin güvenini çaldınız.

Milletin yeterli beslenme hakkını çaldınız.

Çiftçinin bütçeden alması gereken paraların tamamını ödemeyerek haklarını çaldınız.

Emekçilerin grev haklarını çaldınız.

Siyasi yargı kararları ile milletin adalete ve hukuka olan inancını çaldınız.

Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayarak insanların anayasal haklarını çaldınız.

Medyanın yüzde 95’ini yandaş yaparak milletin haber alma hakkını çaldınız.

16 Nisan referandumunda oy verme devam ederken Yandaş Seçim Kurulunuza (YSK) mühürsüz oyları geçerli saydırarak demokratik parlamenter rejimi çaldınız.

Seçimlerde algı ve kumpas operasyonları yaparak milletin iradesini çaldınız.

Milletin geçmediği köprüden ve yoldan, gitmediği hastaneden dolayı parasını çaldınız.

Yandaş patronlara vergi afları getirerek tüyü bitmemiş yetimin hakkını çaldınız.

Sokak köpeklerinin yaşam hakkını çaldınız.

Maden ruhsatları ile ormanlarımızı çaldınız.

İstanbul Sözleşmesi’ni iptal ederek kadınlarımızın güvenliğini çaldınız.

Ve şimdi de sarayın atadığı Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu diyor ki;

-"85 milyonun kimlik bilgilerinin çalındığı maalesef doğru. Maalesef önlenemedi."

Utanmazlar; Milletin namusu kimlik bilgilerimizi bile çaldırdınız.

Sorumsuzlar; Neden istifa etmiyorsunuz?

Vicdansızlar; Hangi yüzle hâlâ iktidarsınız?

Topunuzu Allah’a havale ediyorum!