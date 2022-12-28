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'Utanmıyor musun bu resmi çekmeye' mesajına tıkladı. 62 bin TL kaptırdı

Bursa’da yaşayan Aykut Yakut adlı vatandaş, telefonuna gelen bir mesaj nedeniyle dolandırıcılara 62 bin TL kaptırdı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 20:07
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'Utanmıyor musun bu resmi çekmeye' mesajına tıkladı. 62 bin TL kaptırdı

'Utanmıyor musun bu resmi çekmeye' mesajına tıkladı. 62 bin TL kaptırdı
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Cumhuriyet’in haberine göre telefonuna ”Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?” şeklinde bir mesaj gelen Aykut Yakut adlı vatandaş, merak edip mesajın altındaki linke tıklaması nedeniyle dolandırıcılara tamı tamına 62 bin TL kaptırdı. Bir anlık merakına yenik düşüp linke tıkladığını dile getiren Yakut, zor durumda olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

Linke tıkladıktan sonra telefonuna virüs girdiğini ve kapandığını dile getiren mağdur, kredi kartından 22 bin TL çekildiğini ve banka hesabından da 40 bin TL’nin havale edildiğini söyledi. Hatta rehberinde kayıtlı kişilere de aynı mesajın gönderildiğinin altını çizdi.

Dolandırıldığını anladıktan sonra bankaya koşarak hesabında kalan parayı bir şekilde çekmeyi başardığını söyleyen Yakut, başkalarının da benzer yöntemlerle bu tuzağa düşebileceğini söyleyerek vatandaşları net bir dille uyardı.

Aykut Yakut’un açıklaması şöyle;

”Toplamda 76 bin lira param vardı. 27 bin lira da kredi kartımda vardı, 22 bin lirasını çekiyorlar. 40 bin lira da hesaptan çekiyorlar. Hesabımda kalan parayı hemen bankaya gidip çektim. Yoksa onu da alacaklardı. Şimdi biz nasıl bankalara güvenelim. Artık güvenmiyorum. Savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum. Çok zor durumdayım. İki çocuk babasıyım, evim kira. Devlet büyüklerimden yardım istiyorum”

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