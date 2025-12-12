Ekonomik kriz, işsizlik sebebiyle vatandaşlar isyanda... Kamuya sınavsız yerleştirildiği iddia edilen bürokrat yakınları da tartışılmaya devam ediyor. Kimi doğrudan devlet kadrolarına alındı, kimi de TBMM’de üst düzey görevlere getirildi. Meclis'te yaşanan son kavgada CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM bütçesi görüşülürken, “Türkiye’de binlerce insan boşta gezerken, AKP’lileri ve yandaşların çocuklarını mülakatsız, sınavsız işe alıyorsunuz. Utanmıyor musunuz?” diyerek mülakatsız işe alınmaları eleştirmişti.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, iktidar yakınlarının işe yerleştirilmelerini “Evet utanmıyoruz, gurur duyuyoruz yaptığımız işten” ifadelerini kullanarak yanıtlaması "itiraf" olarak yorumlanmıştı.

Sözcü’den Zekeriya Albayrak’ın haberine göre, CHP’li Günaydın’ın verdiği örneklerden biri AKP’li eski vekil Necdet Ünüvar’ın oğlu Alaattin Ünüvar. 2013’te üniversiteden mezun olan Alaattin Ünüvar aynı yıl dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız tarafından müşavir yapıldı. Genel müdür yardımcısı yapılan Ünüvar, geçen yıl danışman olarak Bakan Alparslan Bayraktar’la çalışmaya başladı. Necdet Ünüvar’ın kızı Münevver Şeyma Solmazgül ise önceki yıl TBMM’de Destek Hizmetleri Başkanlığı’nda Başkan Yardımcısı olarak iş başı yaptı. AKP’li Rektörün kızı daha sonra başkanlığa terfi ettirildi. Yaklaşık 200 bin lira maaş alıyor ve makam aracı var.

Yine Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici’nin kızı da TBMM’de kadroya alındı. Özgül Hilal Destici, Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda ‘programcı’ olarak işe başladı.

Kızı Özgül Hilal Destici’yi Meclis’te işe aldırmasını BBP lideri Destici, “Burada gayriahlaki bir durum yok” sözleriyle savunmuş, “Meclis’teki 5 bin personel hangi yönetmelikle girmişse benim evladım da öyle girdi. Bir ayrıcalıkla girmedi” ifadelerini kullanmıştı.