Utrecht, Feyenoord'a ağır darbe vurdu

Eredivisie’nin kritik mücadelelerinden biri, Rotterdam’daki De Kuip Stadyumu’nda Feyenoord ile FC Utrecht arasında oynandı. Utrecht, yıldız oyuncusu Sébastien Haller'in oyuna girmesiyle üst üste iki gol bularak rakibini 1-2 mağlup etti. Bu sonuçla Utrecht üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırırken, Feyenoord liderlik mücadelesinde ağır bir darbe aldı.

FEYENOORD EKSİKLERLE SAHADAYDI

Feyenoord, önemli oyuncularından Hwang In-beom ve Quinten Timber’dan yoksun bir kadroyla sahaya çıktı. Onların yerine Ramiz Zerrouki ve Calvin Stengs görev aldı. FC Utrecht cephesinde ise Vasilis Barkas, Noah Ohio ve kaptan Nick Viergever sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.

İLK YARIDA KAÇAN FIRSATLAR

Maçın ilk yarısında Feyenoord’un gol çabaları sonuçsuz kaldı. Igor Paixão’nun frikiği direkten dönerken, Dávid Hancko’nun kafa vuruşu ve Anis Hadj-Moussa’nın röveşatası da golle sonuçlanmadı. Öte yandan, Utrecht adına Jens Toornstra, Zerrouki’nin büyük hatasını değerlendiremeyerek gol fırsatını kaçırdı.

HALLER ETKİSİ

İkinci yarıda oyuna dahil olan Sébastien Haller, Utrecht’i bir anda öne geçirdi. Niklas Vesterlund’un köşe vuruşunda attığı golle öne geçen Utrecht, Haller’in etkili oyunuyla dört dakika sonra Paxten Aaronson’ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Feyenoord, Gimenez’in penaltı golüyle umutlansa da Utrecht kalecisi Michael Brouwer’in kritik kurtarışları galibiyeti garantiledi.

Utrecht, Feyenoord ile arasındaki puan farkını açarken, ikinci sıradaki Ajax ile olan üç puanlık farkı korudu. Feyenoord ise liderlik yarışında büyük bir engelle karşı karşıya.