UTTS montaj ücretleri düştü! 2 bin 791 liraydı, birçok kişiye para iadesi yapılacak

Türkiye'deki akaryakıt alımlarını kayıt altına almak ve vergi kaçaklarını önlemek amacıyla kullanılan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde (UTTS) montaj ücretleri yeniden düzenlendi. 25 Mart 2025 - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı için hizmet bedeli ve KDV dahil toplam 2 bin 172 TL olarak belirlendi.

İADE TUTARI AÇIKLANDI

UTTS kapsamında 2025 yılı başında ödeme yapan, ancak montajını henüz gerçekleştirmeyen araç sahiplerine 619,45 TL iade yapılacak. Ayrıca, ilk kez başvuru yapanlar 2 bin 791,45 TL yerine güncel tutar üzerinden ödeme yapacak.

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TİCARİ ARAÇLARA ZORUNLU, BİREYSELE ÖZGÜR

Sistem, ticari araçlar için zorunlu tutulurken bireysel taşıt sahipleri için herhangi bir mecburiyet bulunmuyor. TTB montaj işlemleri, 81 ilde 150’den fazla yetkilendirilmiş noktada uzman ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Başvuru ve ödeme işlemleri ise Darphane’nin resmi web sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Bu düzenleme ile hem araç sahiplerine finansal kolaylık sağlanması hem de piyasa düzeninin desteklenmesi hedefleniyor.