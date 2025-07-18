Ütü cinayetinde son söz! Cani eşin cezası belli oldu

Olay, 23 Ağustos 2024 gecesi, Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte çiğ köfte dükkanı bulunan Hasan Dim ile fabrika işçisi olarak çalışan 2 çocuğunun annesi Elif Dim arasında, evde çocukların olmadığı sırada tartışma çıktı. Bu sırada Hasan Dim, eşi Elif Dim'i darbedip öldürdü. Ardından evden çıkan Hasan Dim, mahalledeki kahvehanede çalışan oğlu A.E.D'nin (17) yanına giderek, "Anneni öldürdüm" diyerek uzaklaştı. Eve giden oğlu, annesini hareketsiz bulunca durumu polise bildirdi. Gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Elif Dim'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Elif Dim'in darbedilerek öldürüldüğü belirlendi.

3 GÜN SONRA YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan ve güvenlik güçleri tarafından aranan Hasan Dim, 3 gün sonra kırsal Karacakılavuz Mahallesi'nde görüldü. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), motosikletle kaçmaya çalışan Dim'i durdurup, teslim olmasını istedi. Motosikletten inen Dim, yanında taşıdığı bıçağı boğazına dayayıp, "Gelmeyin kendimi keser öldürürüm" dedi. JASAT ekiplerinin yaklaşık 10 dakika süren ikna çabasıyla Dim, elindeki bıçağı bırakıp teslim oldu. Gözaltına alınan Hasan Dim, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanan Hasan Dim hakkında hazırladığı iddianamede, "Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. İddianamede, Hasan Dim'in, eşi Elif Dim'in başına elleriyle ve ütüyle birçok kez vurduğuna dikkat çekildi.

Hasan Dim, Tekirdağ 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Hasan Dim, ölen Elif Dim'in babası Mustafa Yörük, annesi Nurgül Yörük, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Duruşmayı, Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri de takip etti.

'GECELERİ PİŞMANLIKLA UYUYORUM'

Duruşmada son sözleri sorulan sanık Dim, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, "Mütalaaya saygı duyuyorum ama katılmıyorum. Daha önceki duruşmalarda tüm sorulara uzun uzun cevap verdim, tekrar etmek istemiyorum. Benim eşimi öldürmem için hiçbir sebep yoktu, beni tanıyanlar zaten böyle bir şey yapmayacağımı bilirler. Yaşanan olay nedeniyle geceleri pişmanlıkla uyuyup sabahları vicdan azabı ile kalkıyorum. Başka bir talebim yok. Ütüyle ilgili de ben ne ütüyle ne de başka bir aletle eşime vurmadım. Kendisine sadece tokat attım ama keşke atmasaydım, sihirli bir değnek olsaydı ve zamanı geri alabilseydim" dedi.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti karar arası verdi. Mahkeme, sanık Hasan Dim'e, "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırmış müebbet hapis cezası verdi.

'ADALET YERİNİ BULDU'

Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Elif Dim'in ailesinin avukatı Onur Tatar, "Maktul Elif Dim'in eşi tarafından hunharca, birkaç saatlik ütü yaptığı esnada kullandığı ütü maalesef maktulün ölümüne sebebiyet verdi. Eşi Hasan Dim tarafından ütüyle katledilerek öldürüldü Elif Yörük Dim. Yargılama süresi boyunca adalet arayışımız büyük bir olgunlukla devam etti. Sayın mahkeme, Tekirdağ 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, bugün indirimsiz olarak olayın faili Elif Dim'in eşi Hasan Dim'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Biz bugün adaletin tecelli ettiğine inanıyoruz" dedi.

Elif Dim'in annesi Nurgül Yörük de "Benim yavrum kara toprak altında nasıl çürürse o katilin aynı onun gibi çürümesini istiyorum" diye konuştu.

Baba Mustafa Yörük ise "Benim kızım melek gibi kızdı. Neden öldürüldüğünü bilmiyoruz, hiçbir suçu yoktu. 18 yıl oldu evleneli, doğru düzgün çalışmadı zaten 2 çocukları var diye. İyi olur diye düşündük, kızımız da bize bir şey belli etmedi, melek gibi bir kızdı, çok üzgünüz. Adalet yerini buldu, teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.