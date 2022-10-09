Doç. Dr. Merih Oray: Üveit’te geç muayene körlük yapıyor”

Üveit hastalığı ve tedavi yöntemlerine dair bilgi veren Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Merih Oray, “Göz yuvarlağının uvea tabakasını oluşturan siliyer cisim, iris ve koroid dokusunun iltihabi hastalıklarına üveit denir. İris dokusunu tutan ve gözün ön kısmına sınırlı olan üveitlerde; göz küresinde dokunmakla ve sağa-sola çevirmekle hissedilen ağrı, ışık hassasiyeti, kızarıklık ve bulanık görme belirtileri ön plandadır. Bu belirtiler iltihabın alevlendiği dönemi yansıtır ve mutlaka tedavi gerektirir. Özellikle makula dediğimiz görme noktasının iltihabi tutulumu doğru tedavi edilmediği taktirde komplikasyonlara ve kalıcı görme kaybına neden olabilmektedir. Üveit için bir kere tedavi olup iyileştim denilmemeli, uzun yıllar doktor kontrolü gerektiren bir hastalık olduğu unutulmamalıdır” şeklinde konuştu.



“ACİL MÜDAHALE EDİLMESİ GEREKİR”



Üveit, erken dönemde teşhis edilerek hasta tedaviye yönlendirilirse, mevcut görme seviyelerinin artırılabilir ya da korunabilir olduğunun altını çizen Doç. Dr. Oray, “Ne şiddette olursa olsun, üveit acil müdahale edilmesi gereken bir hastalıktır. Geç kalındığında hastalık ilerler ve iltihap nedeniyle göz bebeğinde şekil bozuklukları, katarakt, göz tansiyonu yükselmesi gibi komplikasyonlara neden olabilir. Göz sinirinde ve görme noktasında hasar olabiliyor. Bu kısa sürede tedavi edilmediği için doku harabiyeti oluşuyor ve görme kaybı meydana gelebiliyor” dedi.

HANGİ HASTALIKLAR ÜVEİT NEDENİ?

Katarakt ameliyatı olacak kişilerin gözünde aktif iltihap olmaması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Oray, “Behçet hastalığı, kanser, bağışıklık sistemi hastalıkları, ülseratif kolit, crohn hastalığı, ankilozan spondilit, yetişkin ve çocuklarda romatizmal hastalıklar, bakteri, virüs, parazit veya mantar gibi enfeksiyonların gözü tutması ve göz travması Üveit’e neden olabilir. Tedavisi olan fakat tekrarlayan bir hastalık, altta yatan hastalığı da teşhis etmek lazım. Üveiti olan kişilerin bu konuda uzmanlaşmış olan kişilere gitmesi gerekmektedir. Üveit hastalarında sıklıkla katarakt da görüyoruz. Ancak üveiti olan kişilerin katarakt ameliyatı olacaksa bunun zamanlaması çok önemli. Çünkü hastaların o anda gözünde aktif iltihap olmaması gerekiyor. Önce göz içindeki iltihabı tedavi ediyoruz sonrasında cerrahi yöntemleri uyguluyoruz” Diye konuştu.



ÇOCUKLARDA SIK ARALIKLARLA GÖZ TARAMASI YAPILMALI



Doç .Dr. Oray, "Özellikle çocukluk çağı romatizması olan çocuklarda sık aralıklarla göz taraması yapılması çok önemli. Çünkü bu çocuklarda eklemlerde iltihap olduğu gibi gözde de olabiliyor. Bazen gözde kızarıklık olmuyor çocuklar küçük olduğu için bunu ifade edemiyor. Aileler de fark edemiyor. O nedenle bu çocukları rutin aralıklarla mutlaka üve uzmanı doktora götürmek lazım. Bazen çocukların muayenesi de zor oluyor. Planlı sistemik bir tedavi uyguluyoruz. Uzun vadede fark edilmezse ciddi yan etkileri olabilir. Katarakt, göz tansiyonu gibi problemler ortaya çıkabilir. Zaman içerisinde de görme kaybına da yol açabiliyor" dedi.

“TEDAVİ KİŞİYE ÖZELDİR”

Üveitin son derece karmaşık bir hastalık olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Oray şunları söyledi:

“Üveit konusunda tecrübeli bir göz doktoru sadece klinik bulgulara dayalı olarak teşhisi hemen koyabilir. Gözün arka bölümünün tutulması söz konusu ise görmenin ne derece tehdit edildiğinin anlaşılması ve tedavinin etkinliğinin izlenmesi için anjiyografi, optik koherens tomografi (OCT), fundus otofloresans, ultrasonografi, ERG gibi ileri tetkikler gerekli olabilir”