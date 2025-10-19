Yeniçağ Gazetesi
  Adıyaman
  Afyon
  Ağrı
  Amasya
  Ankara
  Antalya
  Artvin
  Aydın
  Balıkesir
  Bilecik
  Bingöl
  Bitlis
  Bolu
  Burdur
  Bursa
  Çanakkale
  Çankırı
  Çorum
  Denizli
  Diyarbakır
  Edirne
  Elazığ
  Erzincan
  Erzurum
  Eskişehir
  Gaziantep
  Giresun
  Gümüşhane
  Hakkari
  Hatay
  Isparta
  Mersin
  İstanbul
  İzmir
  Kars
  Kastamonu
  Kayseri
  Kırklareli
  Kırşehir
  Kocaeli
  Konya
  Kütahya
  Malatya
  Manisa
  Kmaraş
  Mardin
  Muğla
  Muş
  Nevşehir
  Niğde
  Ordu
  Rize
  Sakarya
  Samsun
  Siirt
  Sinop
  Sivas
  Tekirdağ
  Tokat
  Trabzon
  Tunceli
  Şanlıurfa
  Uşak
  Van
  Yozgat
  Zonguldak
  Aksaray
  Bayburt
  Karaman
  Kırıkkale
  Batman
  Şırnak
  Bartın
  Ardahan
  Iğdır
  Yalova
  Karabük
  Kilis
  Osmaniye
  Düzce
"Üvey Anne" dizisinin Serap Kutlu'su Hazal Filiz Küçükköse'dan estetik iddialarına tarihi kapak: Güzelliği tesadüf değilmiş!

"Üvey Anne" dizisinin Serap Kutlu'su Hazal Filiz Küçükköse'dan estetik iddialarına tarihi kapak: Güzelliği tesadüf değilmiş!

Estetik söylentileriyle gündeme gelen Hazal Filiz Küçükköse, tartışmalara esprili bir yanıt verdi: “Benim ikizim var, aynı yüz, aynı tip!” Oyuncu, tek yumurta ikizi Deniz ile benzerliklerini gözler önüne seren fotoğrafları paylaştı.

Taner Yener
Son Güncelleme:
Son günlerde estetik yaptırdığı yönündeki sıkça konuşulan iddialara Hazal Filiz Küçükköse’den hem ilgi çekici hem de esprili bir cevap geldi.

Güzel oyuncu, hakkındaki söylentilere sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla son noktayı koydu.

Ünlü oyuncu, “Benim ikizim var, aynı yüz, aynı tip!” diyerek, görünüşündeki benzerliği estetiğe değil, genetik olduğunu ima etti. Bu açıklamasının hemen ardından da ikiz kardeşi Deniz ile çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

"Kara Sevda", "Beni Affet" ve son olarak "Bir Peri Masalı" gibi projelerdeki başarılı performanslarıyla tanınan Küçükköse, Instagram hesabından paylaştığı pozlara "Diğer yarım" notunu düştü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İkiz kardeşlerin dikkat çeken benzerliğini gözler önüne seren bu kareler, kısa sürede on binlerce beğeni alarak sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ankara’da yaşayan ve iki çocuk annesi olan Deniz Küçükköse'nin, ünlü oyuncu kardeşiyle neredeyse ayırt edilemeyecek kadar benzemesi dikkat çekti.

Takipçiler, fotoğrafların altına "Gerçekten ikiz gibisiniz!" şeklinde yorumlar yaparak şaşkınlıklarını dile getirdi.

"BİRBİRİMİZİN YERİNE GEÇERDİK"

Hazal Filiz Küçükköse, geçmişte verdiği bir röportajda ikiziyle olan ilginç anılarını şu sözlerle aktarmıştı:

“Eskiden birbirimizin yerine geçiyorduk. Çok komik anılarımız var bunlarla ilgili.”

Oyuncunun bu paylaşımı, hem samimi duruşu hem de mizahi estetik yanıtı nedeniyle takipçileri tarafından "en doğal estetik açıklaması" olarak yorumlandı.

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE KİMDİR?

Sinema ve dizi oyuncusu olan Hazal Filiz Küçükköse'nin gerçek adı Hazal Filiz Tunalı’dır. 9 Şubat 1988'de Mersin'de doğdu

Eğitim hayatında Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji bölümünü üçüncü sınıfa kadar okumuş, ardından öğrenimine Ankara Üniversitesi Kimya Bölümünde devam etti.

Kendisi gibi oyuncu olan Tuan Tunalı ile "Beni Affet" dizisinde tanıştı ve Şubat 2014’te evlendi.

Oyunculuk kariyerine 2009'da dizilerle başlayan Hazal Filiz Küçükköse, 2016 yılında "Yılın En İyi Yardımcı Kadın Dizi Oyuncusu Ödülü"nü kazandı.

Özellikle "Kara Sevda" dizisindeki “Zeynep Soydere” karakterine hayat vererek ün kazanmış ve oyunculuğuyla büyük beğeni topladı.

Bir Ankara dizisi olan "Beni Affet"te de yer alan oyuncu, bu projelerle star ışığını yansıtmış ve Türkiye’nin önemli yapımlarından "Mehmed: Bir Cihan Fatihi" dizisinde kadın başrol olmayı başardı.

Hazal Filiz Küçükköse, kariyerinde 2020’de "Zemheri", 2021’de "Yavuz" dizisinde Hafsa Sultan karakteriyle yer aldı.

Sonrasında "Zengin Kız", "Tuzak", "Üvey Anne", "Kötü Adamın 10 Günü" gibi farklı film ve dizilerde roller almıştır ve yeni projelerde yer almaya devam ediyor.

172 cm boyunda ve 54 kg ağırlığındadır.

ROL ALDIĞI BAŞLICA YAPIMLAR:

Kötü Adamın 10 Günü (Sinema Filmi, 2023)

Üvey Anne (Serap, TV Dizisi 2023)

Tuzak (TV Dizisi 2022)

Bir Peri Masalı (Neslihan Köksal, TV Dizisi 2022)

Yavuz: Taht Kavgası (Hafsa Sultan, TV Dizisi 2021)

Zemheri (Berrak Demirkan, TV Dizisi 2020)

Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Melike, TV Dizisi 2018)

Rüya (Elif Ardalı, TV Dizisi 2017)

Kara Sevda (Zeynep, TV Dizisi 2015-2016)

Günahkar (Aslıhan, TV Dizisi 2014)

Kalbim Seni Seçti (Ada, TV Dizisi 2011)

Beni Affet (Leyla Adalı, TV Dizisi 2011-2014)

Deniz Yıldızı (Gözde, TV Dizisi 2009-2012)

