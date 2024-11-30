Üvey kardeşlerin çocuk haberi sosyal medyada fırtına kopardı

Avustralya'nın Melbourne kentinde büyüyen Scarlet Vas (29) ve Tayo Ricci (27), gençlik yıllarında tanıştı. Aileleri birleşince üvey kardeş olan çift, zamanla aşka dönüştürdükleri dostluklarını evlilikle taçlandırdı. Eylül 2023'te Yunanistan'ın Mikonos adasında dünya evine giren çift, evliliklerinden bir yıl sonra bebek beklediklerini duyurdu.

“İĞRENÇ! AKRABA VE EVLENMİŞLER”

Çiftin ilişkisi sosyal medyada yoğun tartışmalara neden oldu. Bir kullanıcı, “Bu iğrenç! Akraba olup evlenmişler, şimdi de çocukları olacak” yorumunu yaptı. Diğer bir kullanıcı ise “Üvey kardeş evlilikleri yasal bile değil” diyerek eleştiride bulundu. Ancak Vas, bu yorumlara kayıtsız kalarak “Trollere gülüyoruz ve eğleniyoruz” dedi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

2021 yılında paylaştıkları ve viral olan bir video, çiftin hikayesini geniş kitlelere duyurdu. Vas, ilişkilerinin gerçek olduğunu vurgularken, aile bağlarının detaylarını paylaşmamayı tercih ediyor. Çift, OnlyFans gibi platformlarda büyük bir takipçi kitlesine sahip. Özellikle Vas, oyunculuk kariyerine devam ederken OnlyFans üzerinde içerik üretiyor. Ricci ise eşi için yazdığı “Strawberry on Ice” adlı şarkıyı düğünlerinde seslendirmişti.

ON YILLIK AŞK

On yıldır birlikte olan çift, beş yıllık ABD macerasından sonra Avustralya’ya geri döndü. Vas ve Ricci, 35 milyondan fazla takipçileriyle sosyal medyada büyük bir etki yaratmaya devam ediyor. “Üvey kardeş içeriklerinin bu kadar ilgi göreceğini asla tahmin etmezdik” diyen çift, sıra dışı hikayeleriyle gündemde kalmayı sürdürüyor.