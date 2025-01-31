Üvey kız kardeşe cinsel istismar! Cezası belli oldu

Kayseri'de 11 Temmuz 2022'de meydana gelen olayda, iddiaya göre, A.A., üvey kız kardeşi R.A'ya cinsel istismarda bulundu. Mağdur kızın olayı kendi yaşındaki yeğenine anlatmasının ardından şikayet üzerine gözaltına alınan A.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, hakkında 'cinsel istismar' suçundan dava açıldı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık A.A. hazır bulundu. Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen A.A., "Suçsuzum. Böyle bir şey yapmadım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık A.A.'yı 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak, hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.