Üvey kız kardeşe cinsel istismar! Cezası belli oldu

Kaynak: DHA
Üvey kız kardeşe cinsel istismar! Cezası belli oldu

Kayseri'de 16 yaşındaki üvey kız kardeşine cinsel istismarda bulunan 23 yaşındaki sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de 11 Temmuz 2022'de meydana gelen olayda, iddiaya göre, A.A., üvey kız kardeşi R.A'ya cinsel istismarda bulundu. Mağdur kızın olayı kendi yaşındaki yeğenine anlatmasının ardından şikayet üzerine gözaltına alınan A.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, hakkında 'cinsel istismar' suçundan dava açıldı.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık A.A. hazır bulundu. Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen A.A., "Suçsuzum. Böyle bir şey yapmadım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık A.A.'yı 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak, hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.

Son Haberler
Yabancıya konut satışı düşüyor... En çok kim aldı?
Yabancıya konut satışı düşüyor... En çok kim aldı?
AKP Usta'dan en düşük emekli maaşı itirafı
AKP Usta'dan en düşük emekli maaşı itirafı
Üvey kız kardeşe cinsel istismar! Cezası belli oldu
Üvey kız kardeşe cinsel istismar! Cezası belli oldu
Yeşilçam'a damgasını vurmuştu Sevtap Parman Alzheimer’a yakalandı
Yeşilçam'a damgasını vurmuştu Sevtap Parman Alzheimer’a yakalandı
Eyüpsultan'da dehşet evi! Aynı aileden 4 kişi katledildi
Eyüpsultan'da dehşet evi! Aynı aileden 4 kişi katledildi