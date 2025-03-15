Üvey oğlunu bodruma kilitledi 21 yıl cinsel istismar uyguladı. Babasının çakmağıyla kurtuldu. Üvey anne dehşeti

ABD’nin Connecticut eyaletinde, 56 yaşındaki Kimberly Sullivan’ın üvey oğlunu 21 yıl boyunca evde esir tuttuğu ve korkunç istismarlarda bulunduğu ortaya çıktı. 32 yaşındaki mağdur, Şubat 2025’te Waterbury’deki evde yangın çıkararak kurtuldu.

İtfaiye ekiplerine “Özgürlüğümü istiyorum” diye seslenen genç adam, kurtarıldığında yalnızca 30 kilogramdı ve aşırı zayıflamış haliyle “Holokost’tan kurtulan birine” benzetildi. Sullivan, Çarşamba günü tutuklandı, ancak 300 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Mağdur, polise verdiği ifadede, 11 yaşından beri üvey annesi tarafından 6 metrekarelik bir odaya kilitlendiğini anlattı. Tuvalet ihtiyacını biberon ve gazete kağıtlarıyla karşılamak zorunda kalan genç, günde sadece iki bardak suyla hayatta kalmaya çalıştı.

Açlıktan tuvalet kabından su içtiği günler olduğunu belirten adamın, yıllarca medikal yardım almadan, şiddet ve açlığa maruz kalarak yaşadığı belirlendi. Doktorlar, ilkokul çağında çöplerden yemek yediğini ve aşırı zayıflıktan ölmek üzere olduğunu aktardı.

Olay, savcılar tarafından “korku filmi senaryosu” olarak nitelendirildi. Mağdurun eski okul müdürü, çocuğun 5 yaşından itibaren açlık çektiğini, öğretmenlerin ona yiyecek getirdiğini ancak 10 yaşında birden kaybolduğunu söyledi.

Ailesi, önce başka okula gittiğini, sonra evde eğitim aldığını iddia etse de, gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Komşular ise çocuğu hiç görmediklerini, evden ses duymadıklarını ifade ederek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Mağdur, yangını el dezenfektanı, yazıcı kağıdı ve babasının çakmağıyla başlattığını itiraf etti. Babasının bir yıl önce öldüğü, Sullivan ve kardeşleriyle yaşadığı evde bu çaresiz kaçış planını hayata geçirdiği belirtildi. İtfaiyeciler, alevler arasında yerde yatan genci son anda kurtardı. Polis, Sullivan’ı birinci derece saldırı, adam kaçırma ve zulüm gibi suçlarla suçladı.

Sullivan’ın avukatı Ioannis Kaloidis ise iddiaları reddetti. “Bunlar tek bir kişinin doğrulanmamış suçlamaları” diyerek müvekkilinin masum olduğunu savundu. Evde yiyecek olduğunu, gencin odaya kilitlenmediğini öne süren avukat, mağdurun sağlık sorunlarının üvey anneden kaynaklanmadığını iddia etti. Ancak mahkeme belgeleri, 20 yıllık esareti kanıtlayan ciddi bulguları ortaya koyuyor.

Connecticut polisi, olayın “yürek parçalayıcı ve hayal edilemez” olduğunu vurguladı. Mağdurun amcası, yeğenini gördüğünde “Auschwitz’den kurtulan biri gibiydi” dedi.

Soruşturma derinleşirken, Sullivan’ın serbest kalması mahallede tepkilere yol açtı. Toplum, bu korkunç olayın nasıl yıllarca fark edilmediğini sorguluyor.

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, Sullivan’ın serbest bırakılması mahallede büyük tepki topladı.

Mahalle sakinleri, bu korkunç olayın nasıl bu kadar uzun süre fark edilmeden devam edebildiğini sorgulamaya başladı.

Toplumun duyduğu öfke ve hayal kırıklığı, olayın çözümüne yönelik daha fazla şeffaflık talebini beraberinde getirdi.