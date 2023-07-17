Üvez bitkisi aşırı regl kanamalarına iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Kadınların korkutan aşırı regl kanamalarına iyi gelen üvez bitkisi dikkat çekti. Üvez bitkisiyle ilgili detaylar...

AŞIRI REGL KANAMASI NEDEN OLUR?

Aşırı regl kanamasına neden olabilecek unsurlar; miyomlar, kan hastalıkları, pıhtılaşma sorunları, çikolata kisti, aşırı sigara kullanımı ve kanser çeşitleridir. Daha öncesinde hasta kürtaj olmuş veya düşük yaşamışsa aşırı adet kanaması görülebilmektedir.

ÜVEZ BİTKİSİ NEDİR?

Gülgiller familyasından; orta boylu bir ağaçtır. En yaygın türü olan kuşüvezi yamaçlarda ve çalılık yerlerde yetişir. Yabaniüvez, ova ve yamaçlardaki ağaçlar arasında dağınık olarak bulunur. Üvez denilen meyvesi, muşmula gibi olgunlaştığı zaman yenir.

NASIL KULLANILIR?

Meyveler C vitaminince zengin olduğu için onlardan şurup ve ekstraktları hazırlanarak kullanılabilir.